Mostra de cinema japonês acontece de quinta a sábado no Cine Carmen Miranda

O Cine Carmen Miranda e o Consulado Geral do Japão em Manaus promovem a ‘Mostra de Cinema Japonês’, de quinta-feira a sábado desta semana (7 a 9), a partir das 18h, com acesso gratuito.

Os fãs da cultura japonesa têm destino certo e poderão assistir cinco ótimos filmes produzidos entre 2002 e 2017. São eles: ‘Segunda chance’, ‘Crayon Shin-Chan: Bravo! Grande batalha de samurais’, ‘Neko Ninja’, ‘Oshin’ e ‘O Trem Hankyu: um milagre de 15 minutos’. O Cine Carmen Miranda tem aproximadamente 50 lugares em sua capacidade.

Segunda chance (2012) – Quinta, dia 07/11, 18h

Filme japonês premiado do diretor Kenji Uchida. Nesta comédia, Sakurai é um ator malsucedido de 35 anos, que vive sozinho em um apartamento caindo aos pedaços. Depois de uma fracassada tentativa de suicídio, ele (por algum motivo) vai a uma casa de banhos públicos. Lá, encontra com o próspero Kondo, que sofre uma queda e perde a memória. Por impulso, Sakurai troca as chaves do armário, pega os pertences do Kondo e assume a sua identidade. Logo, Sakurai descobre que Kondo era um assassino de aluguel e é obrigado a lidar com o mundo do crime. Enquanto isso, convencido que é um ator fracassado, Kondo enfrenta a triste realidade, se dedica à profissão de ator e à sua nova vida, recebendo inclusive uma proposta de casamento da sua única conhecida, Kanae. Quando Kondo consegue repentinamente recuperar a memória, as coisas começam a tomar um rumo imprevisível, precisando resolver os muitos problemas causados por Sakurai.

Crayon Shin-Chan: Bravo! Grande batalha de samurais (2002) – Sexta, dia 08/11, às 18h

Crayon Shin-Chan é uma série de mangás escrita por Yoshito Usui. Sua adaptação em animê iniciou-se em 1992, na TV Asahi, na qual foi exibida por mais de 15 anos. É considerada uma das séries de animação mais longas do mundo, com mais de 800 programas (aproximadamente dois mil episódios), recordista de audiência no Japão. O filme conta o dia em que Shin-chan tem um sonho com uma bela moça e, de repente, encontra-se no Ano II da Era Tensho (1574), salvando o samurai Matabei. Em agradecimento, o samurai o convida a ir ao Castelo Kasuga, onde Shin-chan encontra-se com a moça do sonho.

Neko Ninja (2017) – Sexta, dia 08/11, às 19h45

Kagerota, um ninja desonesto, é um homem procurado pois seu clã acredita que ele sabe o paradeiro dos pergaminhos que contém as habilidades míticas de guerreiros que mudam de aparência para vencer batalhas. Kagerota leva em sua bolsa o “Pai”, um gato gordo, de pelos dourados e nariz vermelho. Kagerota acredita que o gato é o seu pai desaparecido, o lendário ninja Kuze Kenzan, pois seu pai tem nariz vermelho igual do gato, e luta para fazer o “Pai” voltar à sua aparência humana e fugir dos ninjas ladrões.

Oshin (2013) – Sábado, dia 09/11, às 18h

Filme baseado em uma das novelas mais famosas da TV Japonesa: Oshin, com sete anos de idade, é enviada pelo pai para trabalhar na cidade por um fardo de arroz. Trabalha duro o dia todo na serraria, onde é disciplinada pela empregada-chefe, Tsune. Um dia, é acusada de um crime que não cometeu, e foge de volta para seu vilarejo. Pelo caminho Oshin desmaia e é regatada por Shunsaku, um desertor, que cuida dela e a ensina a ler e escrever. Voltando para casa, sua família ainda vive na pobreza, o que a faz voltar para a cidade e trabalhar em Kagaya, casa de um atacadista de arroz, onde trabalha duro e ganha a admiração de Kuni, a dona da casa. Porém, quandoela faz sua primeira visita do ano num templo…

O Trem Hankyu: um milagre de 15 minutos (2011) – Sábado, dia 09/11, às 18h

Filme baseado no romance de Hiroshi Arikawa que tem como cenário a Linha Imazu da Ferrovia Hankyu, uma linha local que leva 15 minutos da estação inicial até a final. A vida dos personagens que estão no mesmo vagão são projetadas através da visão dos passageiros. Entre eles temos a Shoko, que tem o seu noivo roubado durante o noivado e uma universitária que tem um namorado possessivo. A vida delas vão mudando milagrosamente conforme se interagem durante o trajeto do trem.

Cinema gratuito

O Cine Carmen Miranda funciona na Rua do Congresso. nº 10, Praça do Congresso, Centro, e conta com apoio cultural da Lei Paulo Gustavo Amazonas, Conselho Estadual de Cultura do Amazonas (Conec), Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa, por meio do Governo do Amazonas, Ministério da Cultura, Governo Federal, Alliance Française Manaus, Centro Cultural Hileia Amazônica, À LA CARTE, do Belas Artes Grupo, e Consulado Geral do Japão em Manaus. Também no local funciona o Bistrô da Carmen, com comidinhas, bebidas e pipocas.

*Com informações da assessoria

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱