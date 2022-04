Influenciadora Aline Borel é encontrada morta com marcas de tiros no Rio de Janeiro

A cantora e influenciadora digital Aline Borel, de 28 anos, foi encontrada morta na quinta-feira (21), na cidade de Araruama, na Região dos Lagos do Rio, no Rio de Janeiro.

De acordo com informações divulgadas pela polícia para o portal g1, a jovem foi morta a tiros. Uma perícia inicial encontrou pelo menos duas marcas de tiros no corpo de Aline.

O local atingido não foi detalhado.

Ainda não há informações sobre autoria e motivação do crime. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil na 118ª Delegacia de Polícisa.

Ícone da internet

Aline ficou conhecida nas redes depois de publicar vídeos cantando músicas autorais e também músicas famosas, como da dupla Sandy e Júnior.

As gravações fizeram com que ela se tornasse um meme.

Entre os maiores sucessos de Aline estão “É Cansativa a Vida do Crente”, que é um funk com letra gospel que a influenciadora chegou a cantar no programa da atriz e apresentadora Maisa Silva, no SBT.

Assista ao vídeo abaixo:

Aqui ela foi A MAIOR



Hoje o céu ganha uma nova estrela. Descanse em paz e que Deus lhe receba com muita luz 🙏🏻🕊 pic.twitter.com/zdNJB6g2WU — ALINE BOREL 🍁 (@alineborelvideo) April 22, 2022

No Instagram, o perfil de Aline é seguido por famosos como Linn da Quebrada, Maisa Silva e Grag Queen. No entanto, em abril de 2019, a influenciadora se afastou das redes sociais.

Uma nota foi publicada no perfil informando que Aline sofria de depressão há alguns anos e fazia tratamento psiquiátrico. Por conta de uma recaída, a família anunciou que ela ficaria afastada por tempo indeterminado. Ela não postava nada desde então.

Após a morte da influenciadora, seguidores usaram os comentários das fotos dela para deixar mensagens de adeus. “Que você esteja em um bom lugar”, escreveu uma. “Descanse em paz, lenda”, disse outra.

No seu perfil no Instagram, Maisa postou uma foto com Aline e disse: “Descanse em paz, Aline. Lembraremos sempre de você com muito carinho”.

