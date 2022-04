Bolsonaristas partem para cima de milhões de eleitores jovens

A equipe de marketing do presidente Jair Bolsonaro usa ferramentas poderosas para sensibilizar o gigantesco contingente de eleitores

Dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostram que mais de 1 milhão de jovens entre 16 e 17 anos se inscreveram para votar nas eleições de outubro. Na faixa etária entre 18 e 24 anos, são quase 20 milhões de eleitores.

De olho na questão, a equipe de marketing do presidente Jair Bolsonaro usa ferramentas poderosas como Telegram, Instagram, YouTube, Twitter, Facebook e TikTok para sensibilizar o gigantesco contingente de eleitores.

A máquina bolsonarista de assédio aos jovens se tornou mais ousada depois que o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) divulgou que nove em cada 10 adolescentes de 15 a 17 anos apostam no voto para mudar a sociedade em que eles estão inseridos.

Disputa feroz

De acordo com a pesquisa do Unicef, 64% dos adolescentes votarão, com certeza, este ano; 21% ainda não sabem se vão votar ou não; e 15% declararam que não pretendem ir às urnas.

Para os marqueteiros bolsonaristas, a conquista do eleitorado jovem é ponto de honra na batalha que travam nas redes sociais para reverter a vantagem do petista Lula na corrida eleitoral para o Palácio do Planalto.

Bancada indígena

Para fazer andar as demarcações e conter a mineração em suas terras, os indígenas querem elevar seu número de representantes no Congresso Nacional e nas Assembleias Legislativas nas eleições deste ano.

A decisão foi tomada em recente reunião de pré-candidatos indígenas em Brasília. A ideia é aumentar para quatro a bancada indígena na Câmara dos Deputados e eleger oito deputados estaduais.

Jornalistas isentos

Tramita na Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) da Câmara Municipal de Manaus projeto de lei do vereador Jander Lobato (PSB), que isenta jornalistas, no exercício da profissão, do pagamento da taxa referente ao serviço de estacionamento rotativo pago ‘Zona Azul’.

Também serão isentos veículos leves, devidamente identificados, em atividade de carga e descarga rápida por um período máximo de 30 minutos, devendo o motorista manter ligado o pisca-alerta do veículo.

Punição à intolerância

Em tramitação na Assembleia Legislativa (Aleam), projeto de lei, de autoria do deputado estadual Tony Medeiros (PL), prevê multa administrativa a quem impedir, invadir, ocupar ou perturbar as cerimônias religiosas realizadas no Estado.

A multa será de 5 salários mínimos para quem for réu primário, 10 salários mínimos para reincidentes e 20 salários mínimos para quem reincidir por mais de duas vezes.

Licença suspensa

O Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Amazonas (CERH/AM) decidiu suspender a emissão de licenças ambientais para construção e instalação de flutuantes na Bacia Hidrográfica do Rio Tarumã-Açu, realizada pelo Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam).

A medida vale por 24 meses e é prorrogável por igual período ou até que o plano de gestão da localidade seja aprovado.

Cigás investe

A Companhia de Gás do Amazonas (Cigás) investirá mais de R$ 34 milhões na expansão da Rede de Distribuição de Gás Natural (RDGN) no estado, em 2022.

A empresa planeja a construção de 38,6 quilômetros de malha de gasodutos em Manaus. As obras estão previstas para acontecer em bairros de diferentes zonas da cidade, em especial das zonas leste e norte, as duas mais populosas da capital amazonense.

Operação Sucata

Chuvas de elogios nas redes sociais à Operação Sucata, da Prefeitura de Manaus por meio do IMMU, que está retirando carros velhos e abandonados das ruas da cidade.

No início da semana passada, a operação retirou vários veículos sucateados que atrapalhavam o trânsito e acumulavam lixo em áreas do Morro da Liberdade, na Zona Sul.

Em alguns locais os veículos são usados como pontos de vendas de drogas.

Lei do sigilo

O governador Wilson Lima sancionou a lei estadual que assegura o sigilo dos dados das mulheres em situação de risco decorrentes de violência doméstica intrafamiliar nos cadastros dos órgãos e secretarias do Estado.

Publicada no Diário Oficial, a lei, que garante ainda a proteção dos dados de filhos e outros membros da família, já está em vigor desde 30 de março.

Filas diminuem

O Governo do Estado reduziu em cerca de 70% a espera de pacientes indígenas por consultas, exames e procedimentos na rede pública de saúde, após parceria entre SES-AM e Casa de Apoio à Saúde Indígena (Casai), em Manaus.

A Casa, vinculada ao Ministério da Saúde, é referência para uma população superior a 200 mil indígenas de nove Distritos Sanitários Especiais Indígenas (Dsei), como Parintins, Manaus, Médio Rio Purus, Alto Rio Negro, Médio Rio Solimões, Alto Rio Solimões, Vale do Javari, Yanomami e Leste de Roraima.

Caiu de 130 para 42 o número de indígenas que aguardam a realização de procedimentos em diversas especialidades médicas na capital.

Pesar por Carim

Em notas de pesar, Governo do Estado e a Prefeitura de Manaus lamentaram o falecimento do juiz de Direito Adalberto Carim Antônio, do Tribunal de Justiça do Amazonas, que morreu na quarta-feira (20), em Manaus, devido a uma parada cardíaca.

Wilson Lima e David Almeida externaram solidariedade aos amigos e familiares de Adalberto, um dos mais importantes homens públicos empenhados na defesa da Justiça e do Meio Ambiente no Amazonas.

Bullying nas escolas

Avança para votação na CMM o projeto de lei do vereador Luis Mitoso (PTB) que institui a campanha “Todos Contra o Bullying” nas escolas da rede municipal de ensino da capital.

“Meu objetivo com o PL é a promoção de atividades baseadas no método KiVa, cuja metodologia tem como alvo ações da empatia e cooperação entre alunos que promovam a cultura da não violência por meio do desenvolvimento de competências socioemocionais em atitudes de respeito mútuo”, explica Mitoso.

Combate ao câncer

Por meio de requerimento encaminhado ao Governo do Estado, a deputada Mayara Pinheiro (Republicanos) propôs a criação do Fundo Estadual de Combate ao Câncer (FECC).

Conforme ela, o Amazonas é o segundo estado da região Norte com maior número de pessoas diagnosticadas com algum tipo de neoplasia maligna.

A proposta prevê a criação e utilização de recursos do FECC, em trabalhos direcionados à prevenção e apoio necessário para que os pacientes tenham acesso ao tratamento e acompanhamento emocional na assistência básica de saúde.

