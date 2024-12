Estrela do Norte/Manaus Futsal-AM vence Império Japão-AP e conquista a Copa Norte 2024

O Estrela do Norte/Manaus Futsal consagrou-se campeão da 16ª Copa Norte de Futsal Adulto Masculino. A conquista ocorreu, na noite da última quinta-feira (5), na Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira, em Manaus, após vencer o Império Japão, do Amapá, por 5 a 3.

Os gols da equipe amazonense foram marcados por Willian Esquerda (duas vezes), Caíque, Clayton “Mago” Rossi e Felipe Gabriel. Já os gols do time amapaense foram anotados por Pepeto, Sávio e Vinícius.

Com o título da Copa Norte 2024, o Estrela do Norte segue fazendo história no futsal amazonense e reforça o papel de Manaus como uma potência esportiva na região. O diretor-presidente da FME, Aurilex Moreira, também destacou a importância do apoio ao futsal amazonense.

“Por meio da Fundação Manaus Esporte, a prefeitura tem trabalhado para fomentar e dar visibilidade ao futsal na cidade. Este ano, trouxemos o campeonato brasileiro para Manaus e ficamos muito felizes em ver que um time apoiado por nós, como o Estrela do Norte, alcançou esse título tão importante. Isso reflete o compromisso do prefeito David Almeida com o esporte, em todas as modalidades. O sucesso do futsal é o resultado do trabalho conjunto entre gestão pública e clubes, mostrando que o apoio é essencial para colhermos conquistas como essa para a nossa cidade”, afirmou.

Segundo a Confederação Brasileira de Futsal (CBFS), o título garante ao Estrela do Norte vaga no Confronto das Copas, competição que reúne campeões regionais em busca de uma vaga na Supercopa. O vencedor da Supercopa terá a oportunidade de representar o Brasil na Copa Libertadores da América de Futsal.

A conquista da Copa Norte coroa uma temporada histórica para o clube, conhecido como “Gigante da zona Leste de Manaus”, do bairro São José 3. Este ano, o Estrela do Norte também venceu a Taça Nelson Mathias e o Campeonato Amazonense da Série Ouro, completando a Tríplice Coroa. Além disso, a equipe teve um desempenho notável no 1º Campeonato Brasileiro de Futsal, alcançando a segunda fase.

“Nós, do Estrela do Norte/Manaus Futsal somos eternamente gratos à gestão do prefeito David Almeida, que, por meio da Fundação Manaus Esporte nos proporcionou os subsídios necessários para realizar um trabalho de excelência. Esse apoio nos conduziu a um ano fantástico para o esporte no Amazonas. Conquistar três títulos consecutivos no futsal amazonense não seria possível sem o olhar diferenciado do prefeito pelo esporte de nossa cidade, que verdadeiramente faz de Manaus a capital sul-americana do desporto. Gratidão, prefeito David Almeida”, declarou o diretor técnico do clube, Sonny Ferreira.

*Com informações da assessoria

