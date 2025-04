PF prende idoso por armazenar pornografia infantil em Manaus

A polícia encontrou material de abuso sexual infantil armazenado no computador do suspeito

Manaus (AM) – A Polícia Federal prendeu, na manhã desta segunda-feira (14), um idoso de 65 anos por armazenar conteúdo relacionado à pornografia infantil no computador dele, em Manaus.

A ação faz parte da Operação Coletores 3, que combate o armazenamento e a disseminação de material de abuso sexual infantil na internet.

Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão feito pela Polícia Federal na casa do idoso preso em Manaus, os agentes federais encontraram uma grande quantidade de material ilícito digital.

Segundo a PF, a operação também busca identificar possíveis vítimas, reunir provas para fortalecer a investigação e interromper imediatamente as atividades criminosas do investigado.

Após a prisão, o homem foi levado à Superintendência Regional da PF no Amazonas, onde permanece à disposição da Justiça. Ele poderá responder por armazenamento de conteúdo de pornografia infantil, entre outros crimes previstos na legislação.

Casos semelhantes no estado

Este tipo de crime tem se tornado cada vez mais recorrente no Amazonas. No dia 4 de fevereiro deste ano, um estudante de odontologia, de 24 anos, foi preso suspeito de armazenar e compartilhar mais de 40 arquivos de pornografia infantil.

Segundo informações da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), o material foi encontrado no celular do jovem. As investigações apontaram ainda que o suspeito se fantasiava de um personagem do filme “As Branquelas” para atrair suas vítimas.

Em outro caso recente, um homem de 41 anos foi preso no município de Humaitá (AM), também suspeito de crimes relacionados à pornografia infantil. Na ocasião, ele havia sido denunciado por estupro de vulnerável contra uma criança de 10 anos.

Ao se apresentar na delegacia, os agentes encontraram imagens suspeitas em seu celular, o que motivou a prisão em flagrante.

(*) Maiara Ribeiro – do Em Tempo

Leia mais:

Universitário preso por pornografia infantil no AM se fantasiava de ‘As Branquelas’ para atrair vítimas

Homem é preso por armazenar mídias pornográficas de crianças e adolescentes no AM

Idoso é preso por armazenar material pornográfico e estupro contra adolescente no AM

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱