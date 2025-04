Polícia procura homem que agrediu companheira com bebê no colo no AM

Manacapuru (AM) – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) está procurando Juarez Bandeira Franco Junior, de 26 anos, por agredir a companheira no contexto de violência doméstica. O crime aconteceu no domingo (13), no bairro São José, em Manacapuru, a 68 quilômetros de Manaus. A vítima estava com um bebê no colo no momento da agressão.

Testemunhas registraram a cena em vídeo, que circula nas redes sociais. Nas imagens, Juarez aparece gritando e intimidando a mulher, que carrega a criança nos braços.

Em um determinado momento, ele a empurra, derrubando-a no chão junto com o bebê. Durante o episódio, é possível ouvir quem grava pedindo para que alguém chame a polícia.

Ainda segundo relatos de testemunhas, Juarez também teria invadido a casa do sogro durante o ataque, derrubando o portão.

Segundo a delegada Mary Anne Mendes Trovão, titular da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Manacapuru, a polícia já realiza diligências para localizar o agressor.

“Já estamos em diligências e solicitamos a colaboração da população, por meio de denúncia, para a captura do infrator. O sigilo da identidade do denunciante está garantido”, afirmou a delegada.

A PC-AM divulgou a imagem de Juarez e pede que qualquer informação sobre o paradeiro dele seja repassada pelos números (92) 99517-0201, da DEP de Manacapuru, ou pelo 181, disque-denúncia da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

