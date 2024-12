Mãe descobre morte de filho ao assistir vídeo de decapitação

Uma mulher de Mariana, região central de Minas Gerais, descobriu a morte do filho, de 21 anos, ao assistir uma gravação. Na filmagem, recebida no último dia 5, o rapaz é decapitado. Ele estava desaparecido desde o dia 2 de dezembro.

A causa da morte, informou a Polícia Civil, seria uma desavença entre facções criminosas. O jovem seria membro de uma facção criminosa originada no Rio de Janeiro, mas com ramificação em Mariana.

No mesmo dia em que recebeu a gravação do assassinato, a mulher compareceu à Delegacia de Polícia em Mariana, onde relatou os detalhes da filmagem e que o filho ainda estava desaparecido naquela data.

A Polícia Civil afirmou que a Guarda Municipal estava no local e preservou o espaço para perícia. A vítima foi reconhecida pelas roupas que usava e também por uma tatuagem.

Gravação

Conforme a Polícia Civil, um homem de 38 anos é o autor da decapitação. O caso ganhou repercussão na região com a circulação da filmagem.

O corpo do rapaz que estava desaparecido foi localizado na quinta-feira (12) na zona rural do município de Ribeirão do Carmo. A distância entre a cidade onde o corpo estava e Mariana é de 14 quilômetros.

*Com informações do Metrópoles

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱