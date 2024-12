Funcionário da Globo é morto após ser confundido com miliciano em bar

Cinco pessoas foram baleadas, durante a noite de sábado (14), em um bar no bairro Prado Verdes, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Três delas morreram no local, sendo um funcionário da Globo. Jhonata Lima Almeida, de 30 anos, era montador nos estúdios Globo.

Segundo as primeiras informações de testemunhas, o grupo teria sido confundido com milicianos da região que deixaram o estabelecimento momentos antes do ataque. Após irem embora, as vítimas chegaram e se sentaram na mesma mesa. Em seguida, homens armados passaram atirando na direção do grupo.

Além do funcionário da Globo, morreram no local: Leanderson Luiz Ferreira, de 39 anos, integrante da Marinha do Brasil e Rodrigo Assis da Silva Junior, de 24 anos, conhecido como Jacaré.

Um dos baleados foi socorrido e levado para o Hospital Municipal Rocha Faria. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde do Rio, o estado de saúde do rapaz é estável. Uma outra pessoa foi levada para o Hospital Geral de Nova Iguaçu.

Em nota, a Polícia Civil informou que “diligências estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime”.

“A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) foi acionada e investiga as mortes de Leanderson Luiz Ferreira, de 39 anos, Jhonata Lima Almeida, de 30 anos, e Rodrigo Assis da Silva Júnior, de 24 anos. Na ação criminosa, outros dois homens ficaram feridos. Diligências estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime”.

*Com informações do Metrópoles

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱