Instituto de Autismo no Amazonas recebe veículo do Governo

Manaus (AM) – O Governo do Amazonas realizou, nesta quarta-feira (9), a entrega de fomento por meio de edital do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), no valor de R$ 149.907,45, para o Instituto Autismo no Amazonas (IAAM). Com o benefício, a instituição adquiriu um veículo picape Strada, equipamentos de consumo e permanentes.

O evento ocorreu na sede da instituição, no Conjunto Jardim Meridional, bairro Parque Dez de Novembro, zona Centro-Sul da capital, com a presença da primeira-dama Taiana Lima, que fez a entrega do veículo para a entidade.

“Tenho a certeza que este veículo irá ajudar muito nas atividades aqui da instituição. Continuem contando comigo e com o governador Wilson Lima e com todo o secretariado do Governo do Estado, que estão prontos para ouvir aos que mais precisam, pois este é um governo humano, que escuta as pessoas e que faz o possível para atender suas demandas”, afirmou Taiana Lima.

Objetivo

Com a aquisição do veículo, o Instituto irá oferecer transporte dos profissionais para a realização de visitas domiciliares, psicossocial e escolar para 25 assistidos pela entidade, além de serviços administrativos e outras atividades realizadas pela a associação.

Luciana Ramos, de 33 anos, dona de casa e moradora do bairro São José, na zona leste, agradeceu pela entrega realizada, destacando que o veículo também irá beneficiar seu filho Daniel Ramos, 9, há quatro anos assistido pelo IAAM.

“Assim como as mães de outras crianças que são atendidas pela Instituição, também estou feliz e agradecida ao governador Wilson Lima pela parceria, e pela primeira-dama Taiana Lima que hoje veio fazer a entrega pessoalmente deste carro. Ele será muito útil no transporte de nossos filhos e das demais atividades que o Instituto realiza para nos oferecer o melhor atendimento”, assinalou Luciana.



Entidade

O IAAM atende crianças e adolescentes com deficiência na oferta serviços de atendimentos especializados, individual e em grupo, nas áreas da assistência social, saúde e educação para pessoas com transtorno do espectro autista, familiares e a comunidade, sem qualquer discriminação de raça, religião ou nacionalidade, visando contribuir para o exercício da cidadania e a promoção da qualidade de vida dos mesmos.

A diretora-presidente do IAAM, Edilene Lopes, destacou a importância do bem recebido por meio de edital do Governo do Estado.

“Estamos muito agradecidos, pois antes era uma dificuldade imensa realizarmos as nossas atividades sem ter um carro disponível para isso. Agora, com a entrega que o governador Wilson Lima nos fez hoje, representado pela primeira-dama Taiana Lima, tudo irá melhorar, pois com o veículo realizaremos visitas domiciliares, psicossocial e escolar e diversos serviços administrativos”, destacou a gestora.

O Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza atua fomentando projetos autossustentáveis, de geração de emprego, renda e inclusão social, que garantem os direitos dos idosos, crianças, adolescentes e pessoas com deficiência e pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica.

*Com informações da assessoria

