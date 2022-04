Deseja colocar DIU de graça? Saiba onde em Manaus

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus começou a ofertar o serviço de inserção de Dispositivo Intrauterino (DIU), um dos métodos de contracepção, nesta segunda-feira (25), na Unidade de Saúde da Família (USF) Áugias Gadelha, localizada na rua A, conjunto Ribeiro Júnior, bairro Cidade Nova, zona Norte.

Com isso, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) amplia para oito o número de unidades que realizam o procedimento.

A técnica do Núcleo de Saúde da Mulher da Semsa, Neide Negreiros, afirma que os atendimentos para inserção do DIU estão sendo fortalecidos, tendo em vista que o planejamento sexual e reprodutivo é uma estratégia que contribui bastante para a redução da mortalidade materna e infantil.

“A procura pelo serviço cresceu muito e a Semsa entendeu a importância de expandi-lo para que as pessoas tenham mais de uma opção no seu distrito de saúde, e possam realizar até mesmo dentro do seu bairro”, explica.

O diretor da USF Áugias Gadelha, Marcelo Pereira, informa que o agendamento no local é feito, presencialmente, de segunda a sexta-feira, de 7h às 11h.

“Nesse primeiro dia, as mulheres interessadas conversaram com o enfermeiro para esclarecer algumas dúvidas em relação ao DIU, realizaram a avaliação médica e, depois de realizar exames físicos e ginecológicos, irão agendar o dia da inserção do aparelho”, conta.

Marcelo destaca que o DIU é uma das técnicas mais eficazes para evitar a gravidez, e se sobressai em relação aos métodos hormonais, como anticoncepcionais e pílulas. De acordo com ele, o dispositivo possui durabilidade de até 10 anos, não interfere na lactação e as usuárias têm retorno imediato à fertilidade após a retirada.

“Um dos benefícios é que o DIU não depende de uma disciplina da usuária em tomar a medicação diariamente, já que muitas delas têm uma rotina corrida e podem acabar esquecendo. Com a implantação do serviço aqui na unidade, estaremos ampliando esse tipo de atendimento na zona Norte, que até então só contava com a USF Armando Mendes como unidade de referência”, ressalta.

Em Manaus, as unidades da Semsa também oferecem outras opções de contracepção, como preservativos (masculinos e femininos) e anticoncepcional oral e injetável. A maternidade Moura Tapajós realiza, além desses, as cirurgias de laqueadura tubária, para as mulheres, e vasectomia, para os homens.

Unidades da Semsa que ofertam inserção de DIU:

Zona Norte

– USF Armando Mendes (rua Aragarças, conjunto Manoa – Cidade Nova), com agendamento de 7h às 16h, de segunda a sexta

– USF Áugias Gadelha (rua A, conjunto Ribeiro Júnior – Cidade Nova), com agendamento de 7h às 11h, de segunda a sexta

Zona Leste

– USF Dr. José Avelino Pereira (rua A, conjunto Ribeiro Júnior – Cidade Nova), com agendamento às 7h, segunda, terça e sexta-feira

Zona Sul

– USF Megumo Kado (rua Inocêncio de Araújo, 51, Educandos), agendamento de 8h às 16h, de segunda a sexta

– USF José Rayol dos Santos (avenida Constantino Nery, Chapada), agendamento de 8h às 16h, de segunda a sexta

Zona Oeste

– USF Deodato de Miranda Leão (avenida Presidente Dutra, Glória), com agendamento de 8h às 16h, de segunda a sexta

– USF Bairro da Paz (avenida Esperança, nº 51, bairro da Paz), agendamento de 8h às 16h, de segunda a sexta

– Ambulatório do Planrep da Maternidade Moura Tapajoz (avenida Brasil, nº 1.335, Compensa), com agendamento de 8h às 16h, de segunda a quinta.

