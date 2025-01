VÍDEO: Ataques de facção suspende serviço de transporte público em Rondônia

Uma série de ataques a ônibus protagonizada por criminosos da facção Comando Vermelho em Porto Velho, na capital de Rondônia, fez com que as linhas que da cidade não funcionassem nesta terça-feira (14).

Tudo começou com o assassinato do cabo da Polícia Militar Fábio Martins na noite de domingo (12), na região de Orgulho do Madeira, na periferia da capital. Ele foi atingido com seis tiros na região da cabeça.

Por conta disso, os militares iniciaram uma operação para prender os envolvidos já na madrugada desta segunda-feira (13). Na operação, um homem de 35 anos, suspeito de ter levado os criminosos até o local do homicídio foi preso.

Leia mais: Líder do Comando Vermelho é preso em operação da Polícia Militar em Manaus

Em resposta, criminosos da facção incendiaram três ônibus na cidade ao longo da segunda-feira, sendo dois na região onde aconteceu o crime.

Ainda na noite desta segunda, a Companhia de Ônibus Municipal anunciou a suspensão temporária de todas as linhas da cidade. Segundo o telejornal “Bom Dia Brasil”, a situação seguia na manhã desta terça-feira (14).

Promessa da Polícia Militar

A Polícia Militar de Rondônia lamentou o ocorrido e prometeu buscar Justiça e “assegurar que este crime não fique impune”. Confira a nota divulgada na íntegra:

“A Polícia Militar do Estado de Rondônia lamenta profundamente a perda do Cabo PM Fábio Martins, covardemente assassinado no início da noite de domingo. Neste momento de luto, solidarizamo-nos com os familiares e amigos do cabo, que dedicou sua vida à proteção e à segurança da sociedade.

O Cabo Fábio Martins ingressou nas fileiras da Polícia Militar em 2010, passando pela Companhia de Operações Policiais (COE), Companhia de Guarda e Batalhão de Trânsito (BPTran). Por último, estava atuando no Batalhão de Polícia Ambiental (BPA).

Reiteramos nosso compromisso em buscar justiça e assegurar que este crime não fique impune. O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania, já mobilizou todos os meios disponíveis para a elucidação deste ato violento.

Rondônia se une em respeito e luto pela perda de um valoroso policial, reiterando que o poder do Estado será utilizado para dar a devida resposta aos responsáveis. A Polícia Militar continuará atuando de forma firme e implacável no combate às facções, sem recuar, demonstrando que o poder maior é do Estado”.

Comando Vermelho: violência paralisa transporte público em Porto Velho pic.twitter.com/j8Hs18GbDD — Portal Em Tempo (@portalemtempo) January 14, 2025

*Com informações do O Dia

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱