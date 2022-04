Sine Amazonas divulga 107 vagas de emprego para esta quarta-feira (27)

O cidadão que não tiver como se candidatar nas vagas pela internet, poderá se deslocar até a Sede do Sine Amazonas

Manaus (AM)- O Sistema Nacional de Empregos do Amazonas (Sine/Am), administrado pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 107 vagas de emprego para esta quarta-feira (27).

Os interessados em concorrer às vagas, devem acessar o site https://empregabrasil.mte.gov.br/ para fazer a atualização do cadastro, em seguida acessar o Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br) e anexar o currículo na vaga a que pretendem concorrer.

O cidadão que não tiver como se candidatar nas vagas pela internet, poderá se deslocar até a Sede do Sine Amazonas, localizado na Avenida Djalma Batista, 1.018, bairro Chapada, de segunda a sexta-feira, no horário das 08h às 14h, para concorrer às vagas ofertadas.

Todas as vagas são publicadas diariamente nas redes sociais da Setemp, Instagram (@setemp_am) e Facebook (setemp.am). As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

3 VAGAS: TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO

Escolaridade: Técnico de Refrigeração;

Com experiência na área.

OBS: Ter cursos de NR10, NR35, documentação completa e currículo atualizado.

3 VAGAS: AUXILIAR DE REFRIGERAÇÃO

Escolaridade: Técnico de Refrigeração;

Com experiência na área.

OBS: Ter cursos de NR10, NR35, documentação completa e currículo atualizado.

1 VAGA: ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL

Escolaridade: Ensino Superior Cursando em Administração, Ciências Contábeis e áreas afins;

Com experiência na área.

OBS: Rotinas de departamento pessoal, experiência em cálculos trabalhistas, folha de pagamento, admissão e desligamento via sistema, documentação completa e currículo atualizado.

2 VAGAS: AUXILIAR DE DEPÓSITO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Conhecimentos no manuseio de eletrodomésticos, ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

1 VAGA: ELETRICISTA PREDIAL

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Conhecimentos em elétrica predial, ter cursos NR10, NR35, elétrica predial, ter disponibilidade de horário e para viajar, documentação completa e currículo atualizado.

8 VAGAS: ROÇADOR

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Com experiência na área.

OBS: Desejável experiência no uso de roçadeira, conhecimento em serviços de conservação e manutenção de áreas verdes, ter a documentação completa e currículo atualizado.

10 VAGAS: CONSULTOR DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Desejável conhecimento em vendas e comércio em geral, ter a documentação completa e currículo atualizado.

1 VAGA: FORNEIRO DE PADARIA

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Desejável conhecimento em forno de padaria em geral, ter documentação completa e currículo atualizado.

15 VAGAS: PROMOTOR DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Desejável conhecimento em vendas e comércio em geral, ter a documentação completa e currículo atualizado.

1 VAGA: TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO

Escolaridade: Técnico em Refrigeração

Com experiência na área.

OBS: Ter curso de NR35, ter a documentação completa e currículo atualizado.

20 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Com experiência ou primeiro emprego.

OBS: Ter a documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

10 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter cursos de TBO e 5S, ter a documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

2 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS DE LIMPEZA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

2 VAGAS: OPERADOR DE CAIXA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

2 VAGAS: VENDEDOR (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área

OBS: Ter a documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

1 VAGA: AUXILIAR CONTÁBIL (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Desejável conhecimento em rotinas administrativas, ter a documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

15 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Desejável conhecimento em lavagem e tratamento de piso, saber manusear enceradeira, ter a documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

1 VAGA: MOTOBOY (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter CNH categoria “A”, ter disponibilidade de horário, ter a documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

1 VAGA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo

Primeiro emprego ou com experiência.

OBS: Ter informática básica, ter boa comunicação, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

2 VAGAS: ATENDENTE (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo

Primeiro emprego ou com experiência.

OBS: Boa comunicação, diferencial ter cursos na área de atendimento ao cliente, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

2 VAGAS: OPERADOR DE CAIXA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo

Primeiro emprego ou com experiência.

OBS: Boa comunicação, diferencial ter cursos na área de atendimento ao cliente, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

2 VAGAS: REPOSITOR DE MERCEARIA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo

Primeiro emprego ou com experiência.

OBS: Boa comunicação, diferencial ter cursos na área de atendimento ao cliente, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

2 VAGAS: REPOSITOR DE HORTIFRUTI (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo

Primeiro emprego ou com experiência.

OBS: Boa comunicação, diferencial ter cursos na área de atendimento ao cliente, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

