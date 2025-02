Auditores fiscais de seis estados vêm a Manaus para fortalecer movimento grevista

Manaus recebeu, nesta quarta e quinta-feira (29 e 30 de janeiro), uma equipe formada por auditores fiscais de seis estados para participar das ações de mobilização da categoria. O objetivo é intensificar o movimento grevista, que ocorre em todo o país desde 26 de novembro.

A paralisação segue por tempo indeterminado enquanto o governo se recusa a negociar o reajuste do vencimento básico antes da votação da Lei Orçamentária Anual (LOA), prevista para a reabertura das atividades legislativas em fevereiro.

O coordenador do Comando Nacional de Mobilização (CNM), auditor fiscal Marcus Dantas, avaliou positivamente a Caravana Manaus:

“Conversamos com os colegas aduaneiros e com entidades empresariais, que entenderam perfeitamente a posição dos auditores fiscais. Eles externaram esse entendimento à imprensa e irão atuar como interlocutores no meio político. Certamente, foi um grande passo para resolvermos a nossa situação.”

A caravana iniciou suas atividades na Delegacia da Receita Federal, localizada no bairro Distrito Industrial, zona sul da cidade, onde filiados participaram de uma conversa sobre o alinhamento de expectativas em busca de maior agilidade na negociação com o governo. O movimento seguiu até a Delegacia da Receita Federal (DRF) e o Aeroporto Eduardo Gomes, contando com a participação de 50 aduaneiros.

Apoio total da indústria

A agenda foi encerrada nesta quinta-feira (30) com uma reunião intermediada pelo Centro da Indústria do Estado do Amazonas (CIEAM), que reuniu dirigentes da Zona Franca de Manaus e do setor comercial.

Entre os participantes estavam o presidente executivo do CIEAM, Lúcio Flávio Morais de Oliveira; o coordenador da Comissão CIEAM de Comércio Exterior, Celiomar Gomes; o vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (FIEAM), Nelson Azevedo; o presidente executivo da ELETROS – Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos, Jorge do Nascimento Jr.; o presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Manaus (CDLM), Ralph Assayag; e o presidente da Comissão de Direito Aduaneiro da OAB/AM, Dr. Rummenigge Grangeiro. O encontro contou com a participação do vice-presidente do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros (SIDAM), Edvandro Batista.

Após a conversa, foi realizada uma entrevista coletiva com os principais veículos de comunicação do Estado do Amazonas.

Durante o debate, as lideranças empresariais e os membros da Comissão de Direito Aduaneiro da OAB/AM reconheceram a legitimidade do movimento e defenderam a necessidade de uma interlocução imediata com o governo federal, por meio do ministro da Fazenda, Fernando Haddad e do Ministério da Gestão e Inovação nos Serviços Públicos (MGI), chefiado pela ministra Esther Dweck. A categoria tem buscado, sem sucesso, uma negociação direta com a pasta.

As entidades agora se mobilizam para intermediar um diálogo entre os auditores fiscais e o Governo Federal, com o objetivo de viabilizar uma mesa de negociação.

A greve já afeta diretamente o Polo Industrial de Manaus (PIM), que depende da liberação de insumos importados para manter sua produção. Os impactos incluem atrasos na entrega de mercadorias, comprometimento dos prazos de fabricação e possível desabastecimento na indústria e no comércio, o que pode elevar custos para empresas e consumidores, além de afetar empregos.

“Já recebemos relatos de empresas enfrentando paralisações nas linhas de produção, o que é preocupante. O movimento precisa ser compreendido como justo, mas sem causar danos irreversíveis ao setor produtivo. Esperamos que os interlocutores encarregados de levar essa pauta ao governo atuem com agilidade e eficácia, assegurando um desfecho que contemple ambas as partes”, afirmou Lúcio Flávio Morais de Oliveira, presidente executivo do CIEAM.

A Caravana Manaus contou com a participação de Marcus Dantas (Sorocaba/CNM), André Trajano (Santos), Persio Rommel (Poços de Caldas), Roberto Machado Bueno (Rondônia), Marcos Barbonáglia (Poços de Caldas), Samuel Hilário Rebechi (DEN) e Roberto Alvarez (Florianópolis). Também integraram a mobilização a Diretoria da DS Amazonas do Sindifisco Nacional, representada pelo presidente Marcos José de Souza Neto e pelo vice-presidente Eduardo Toledo da Silva.

