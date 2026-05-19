Explosão

Vídeo mostra fogo intenso após explosão de caminhão-tanque na BR-174.

Um caminhão-tanque explodiu na noite desta segunda-feira (18) na BR-174, após o município de Presidente Figueiredo. O caso aconteceu na altura do quilômetro 140 da rodovia e mobilizou equipes de atendimento e motoristas que passavam pelo local.

Segundo informações preliminares, apesar do susto e da grande proporção das chamas, não houve registro de vítimas. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o caminhão completamente tomado pelo fogo, iluminando a estrada em um cenário que lembra cenas de filme.

As imagens também mostram uma intensa coluna de fumaça e o trânsito parado na rodovia enquanto populares acompanhavam a situação à distância.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas e evitar que o fogo se espalhasse para áreas próximas. Até o momento, as causas do incêndio ainda não foram divulgadas oficialmente.

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