PM e familiares são mortos a tiros dentro de carro

Um policial militar, sua sogra e sua enteada, uma criança de apenas 3 anos, foram mortos a tiros na tarde deste sábado (1º) em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O ataque aconteceu na Avenida Darcy Vargas, no bairro Cidade dos Meninos.

Segundo relatos da esposa do policial, que estava no local e presenciou o crime, um carro emparelhou com o veículo da família, e criminosos abriram fogo contra eles.

O sargento Bruno Barbosa de Abreu, que integrava o Batalhão de Policiamento de Vias Expressas (BPVE), morreu no local, assim como sua sogra, Fabiana de Oliveira, de 47 anos. A menina de 3 anos, foi socorrida em estado grave e encaminhada para uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

A esposa do policial, que estava no veículo, não foi atingida pelos disparos. Após o ataque, os criminosos fugiram sem deixar pistas.

Investigação e possíveis motivações

A Polícia Militar isolou a área do crime para a realização da perícia, e o caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) para identificar os autores e esclarecer a motivação do ataque.

O histórico do policial morto levanta suspeitas sobre as razões do crime. Segundo informações, Bruno Barbosa já havia sido preso em 2021 sob acusações de envolvimento com a milícia do Pau Branco, que atua em São João de Meriti. Conhecido como “Bruno do Pau Branco”, ele foi solto em agosto de 2024 e estava cumprindo prisão albergue domiciliar.

Na época da prisão, os investigadores apontaram que a milícia explorava atividades ilegais, como sinal clandestino de TV, venda de gás e água, além de práticas de agiotagem, extorsão a comerciantes e controle de mototáxis por meio de ameaças e violência.

A polícia trabalha com a hipótese de que o crime possa ter relação com o passado de Bruno e sua possível ligação com atividades criminosas. As investigações seguem em andamento para identificar os responsáveis pelo ataque.

