Um dono de uma adega foi detido por poluição sonora após promover um evento em via pública na rua do Areal, bairro Compensa 2, Zona Oeste de Manaus, na madrugada deste domingo (2). A festa contava com som alto e presença de menores.

Durante um patrulhamento ostensivo, policiais militares da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) receberam a denúncia e flagrou o evento no local. Assim que avistaram as viaturas, as pessoas fugiram rapidamente, restando no local apenas o organizador do evento e o proprietário da carretinha de som.

Diante da irregularidade, a polícia determinou o encerramento da festa e deteve o responsável, que foi conduzido ao 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para prestar esclarecimentos.

