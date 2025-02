Trio é preso com drogas na ‘Boca da Onça’, no Centro de Manaus

Três pessoas, de 22, 26 e 32 anos, foram presas com drogas, mais de R$ 300 em espécie e balança de precisão, na manhã desta segunda-feira (3), no Centro de Manaus. Um dos presos estava foragido da Justiça por tráfico de drogas.

De acordo com o capitão T. Viana, do Comando de Policiamento Ostensivo (CPO) Sul, os policiais militares realizavam incursão na região conhecida como “Boca da Onça”, ponto conhecido por movimentação de tráfico de drogas, quando perceberam a atitude suspeita do trio.

“Os suspeitos viram as viaturas e tentaram fugir. O foragido foi o que tentou escapar, mas conseguimos detê-lo. No local onde eles estavam encontramos entorpecentes, uma balança de precisão e dinheiro trocado, o que indica a atividade do tráfico de drogas na região”, explicou o capitão.

A ação policial resultou na apreensão de diversas porções de oxi, uma balança de precisão e R$ 392 em espécie. Após consulta, junto ao Centro de Comunicações Operacionais Policiais Militares (Cecopom), foi confirmado que um dos presos tinha mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas.

O trio foi encaminhado, juntamente com o material apreendido, para o 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Governo do Amazonas reforça segurança no Centro

No dia 28 de janeiro, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), em parceria com as Polícias Militar e Civil, deflagrou uma operação na área da “Boca da Onça”, com o objetivo de combater o tráfico de drogas na localidade.

Durante a ação, barracos de madeira foram removidos, entorpecentes foram apreendidos e três pessoas foram presas, sendo dois foragidos da Justiça. Diversas pessoas também foram conduzidas à delegacia para averiguação.

Ação contínua

O Governo do Amazonas, por meio da SSP-AM, realiza reuniões mensais de nivelamento com as Forças de Segurança, órgãos estaduais e municipais e lojistas, com o objetivo de alinhar estratégias que fortaleçam as ações na área central de Manaus.

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população a informar imediatamente qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

