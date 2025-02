Uma pessoa segue internada após briga de torcidas no Recife

Recife (PE) – Conflito entre torcidas de Sport e Santa Cruz deixa um internado e gera proibição de torcida em jogos

Um dos 13 pacientes atendidos na emergência do Hospital da Restauração, no Recife, após o confronto entre as torcidas do Sport e do Santa Cruz, permanece internado nesta segunda-feira (3). O hospital informou que o paciente, vítima de agressão física, apresenta “quadro de saúde estável”, mas não divulgou mais detalhes sobre o estado clínico.

O incidente ocorreu na tarde de sábado (1º), antes mesmo do início da partida no estádio do Arruda. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram cenas de extrema violência, resultando na internação de três pessoas. Duas delas já receberam alta.

650 pessoas foram conduzidas ao Batalhão de Polícia de Choque, suspeitas de participação no conflito. A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS) confirmou a detenção de 14 indivíduos.

Em resposta aos eventos, o governo de Pernambuco publicou uma portaria proibindo a presença de torcedores nas próximas cinco partidas do Campeonato Pernambucano e da Copa do Nordeste envolvendo as duas equipes. A medida visa evitar novos episódios de violência, mas foi criticada pelo Sport.

Em nota oficial, o clube lamentou os atos de violência, mas discordou da decisão do governo, afirmando que a proibição penaliza os torcedores e prejudica a cadeia do futebol, sem responsabilizar diretamente os envolvidos nos crimes.

O Ministério do Esporte também se manifestou, repudiando a violência e reforçando a importância de investigações rigorosas para responsabilizar os culpados. O órgão destacou que o esporte deve promover valores como respeito e convivência pacífica.

