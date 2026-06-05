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Técnico da seleção brasileira fará mudanças contra o Egito e aguarda evolução de Neymar para a Copa do Mundo.

Cleveland (EUA) – O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, revelou que pretende testar Lucas Paquetá e Igor Thiago entre os titulares no amistoso contra o Egito, marcado para este sábado (6), às 19h, no estádio Huntington Bank Field, em Cleveland, nos Estados Unidos.

A partida será o último compromisso do Brasil antes da estreia na Copa do Mundo e servirá para que o treinador avalie novas alternativas táticas para a equipe.

Paquetá e Igor Thiago ganham oportunidade

Durante entrevista coletiva realizada em Nova Jersey, Ancelotti afirmou que pretende utilizar Lucas Paquetá e Igor Thiago como opções iniciais na equipe.

Segundo o treinador, Paquetá oferece características diferentes das apresentadas pelos demais meio-campistas e pode ampliar as alternativas de jogo da seleção.

“O sistema com quatro jogadores na frente está consolidado, mas quero testar uma nova alternativa neste último compromisso antes da Copa”, afirmou o técnico.

A tendência é que Paquetá ocupe a vaga de Matheus Cunha, enquanto Igor Thiago substitua Luiz Henrique no setor ofensivo.

Douglas Santos também será observado

Outra novidade na equipe será a presença de Douglas Santos na lateral esquerda. O jogador iniciará a partida como titular no lugar de Alex Sandro.

No gol, Weverton também deve ganhar oportunidade após não atuar na goleada por 6 a 2 sobre o Panamá, no último amistoso da seleção.

Gabriel Magalhães será poupado

Ancelotti confirmou que o zagueiro Gabriel Magalhães não enfrentará o Egito.

O defensor atuou recentemente na final da Liga dos Campeões e seguirá um planejamento específico de recuperação física visando a estreia no Mundial.

“Ele voltou um pouco cansado da final da Champions League. Amanhã não vai jogar para estar recuperado para o primeiro jogo da Copa”, explicou.

Neymar segue tratamento e fará novo exame

O atacante Neymar permanecerá em Nova Jersey realizando tratamento intensivo para se recuperar de uma lesão muscular de grau 2 na panturrilha.

O camisa 10 passará por uma nova ressonância magnética na próxima segunda-feira (8). O exame deverá indicar se o jogador poderá voltar aos treinos com o restante do grupo.

“Ele está fazendo um ótimo trabalho individual. Se a ressonância apresentar um resultado positivo, poderá treinar com a equipe na próxima semana”, projetou Ancelotti.

Brasil estreia contra Marrocos na Copa do Mundo

A abertura da Copa do Mundo acontecerá na próxima quinta-feira (11), com o confronto entre Seleção do México e Seleção da África do Sul pelo Grupo A.

Já a seleção brasileira fará sua estreia no Mundial no dia 13 de junho, contra a Seleção de Marrocos, às 19h, no MetLife Stadium.

O Brasil integra o Grupo C, que também conta com as seleções do Haiti e da Escócia.

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