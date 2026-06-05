Copa 2026

Aproximadamente 60 torcedores resgataram ingressos para a Copa do Mundo de 2026 sem custo

Uma falha técnica no site oficial da Fifa permitiu que aproximadamente 60 torcedores resgatassem ingressos para a Copa do Mundo de 2026 sem custo. O erro sistêmico ocorreu diretamente no processo de finalização da compra (checkout), resultando na emissão de bilhetes com o valor zerado (0 USD). Ademais, a própria entidade confirmou publicamente o incidente técnico nesta semana.

Consequentemente, a federação internacional notificou os usuários afetados sobre a inconsistência nas transações. De acordo com o comunicado emitido pela Fifa, os ingressos solicitados continuam temporariamente reservados na plataforma. No entanto, a organização exige que os compradores concluam o pagamento integral referente ao valor correto de cada assento.

Com o intuito de solucionar o impasse, a Fifa estipulou um prazo limite de sete dias para a regularização financeira por parte dos torcedores. Caso o pagamento não seja efetuado dentro desse período determinado, os bilhetes correspondentes serão cancelados de forma automática e, posteriormente, disponibilizados outra vez para o público geral no sistema de vendas.

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