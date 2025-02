Homem é preso por estuprar adolescente e armazenar vídeos íntimos no AM

Um homem foi preso na segunda-feira (3) no Porto de Tefé, no Amazonas, suspeito de estupro de vulnerável e armazenamento de imagens íntimas de uma adolescente. Segundo a Polícia Civil, ele manteve um relacionamento abusivo com a vítima e chegou a transmitir uma doença venérea para ela.

Investigação

De acordo com o delegado José Barradas, titular da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Coari, as investigações começaram em novembro de 2024, quando o pai da vítima denunciou o caso.

“Em depoimento, a adolescente contou que mantinha um relacionamento com o homem há cerca de um ano. Ele a induzia a ter relações sexuais e a pressionava para fugir de casa para encontrá-lo. Além disso, filmava os abusos e armazenava os vídeos”, explicou o delegado.

A vítima, ao contrair uma doença sexualmente transmissível, relatou a situação ao pai, que procurou a polícia. Com base nas provas, a Justiça expediu um mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão na casa do suspeito. No entanto, ele fugiu de Coari e só foi localizado no Porto de Tefé.

O homem foi preso e responderá pelos crimes de estupro de vulnerável, além de reprodução e armazenamento de imagens íntimas. Ele está à disposição da Justiça.

