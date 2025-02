Sobrinho que matou tio após tentativa de estupro é absolvido

Júri aceitou tese de "inexigibilidade de conduta diversa" após crime ocorrer durante tentativa de estupro contra filha de quatro anos do réu

Almir Machado Andrade foi absolvido pelo Tribunal do Júri da 3.ª Vara da Comarca de Manaus, na terça-feira (4, após as teses da defesa serem acatadas, incluindo a de que o crime foi cometido por motivo de relevante valor moral. O Ministério Público do Amazonas (MPE/AM) e o assistente de acusação também apoiaram a absolvição, alegando “inexigibilidade de conduta diversa”.

O crime ocorreu em 28 de janeiro de 2022, no bairro Petrópolis, em Manaus. Almir Machado descobriu que Átila dos Santos Andrade, seu tio, tentou estuprar sua filha de quatro anos. A esposa de Almir relatou que, ao retornar ao quarto, flagrou a cena e informou o marido, que confrontou o tio, resultando em uma discussão que terminou com a morte de Átila a facadas.

O inquérito apontou que Átila e a família de Almir moravam no mesmo terreno. Átila era usuário de drogas, o que também teria motivado a discussão que culminou em sua morte. O processo detalhou que o crime ocorreu em um contexto de defesa da família.

Decisão

Almir Machado Andrade respondia ao processo em liberdade e compareceu ao julgamento de terça-feira, quando foi mais uma vez interrogado.



Após ouvir testemunhas, durante os debates, o Ministério Público pugnou pela absolvição do réu. Posteriormente, o pleito foi ratificado pelo assistente de acusação, segundo a tese de inexigibilidade de conduta diversa, em favor do réu.

Da mesma forma, a defesa pediu a absolvição do réu, diante da inexigibilidade de conduta diversa. Para o caso de eventual condenação do réu, pugnou pela incidência da causa de diminuição de pena, sustentando que o réu agiu por motivo de relevante valor moral.

