Alunos do AM lançam protótipos de foguete e tentam classificação nacional

Manaus (AM) – Com conhecimentos físicos, químicos e matemáticos, os estudantes da Escola Estadual Maria Amélia do Espírito Santo, na zona centro-oeste de Manaus, participaram, nesta terça-feira (26), da 16ª Mostra Brasileira de Foguetes.

Realizada na Fundação Vila Olímpica (FVO), os alunos que tiverem melhores resultados irão participar da competição nacional da Agência Espacial Brasileira (AEB), que ocorrerá no Rio de Janeiro.

A atividade prática foi realizada como estímulo aos alunos após o aprendizado dos conhecimentos teóricos, e teve como objetivo o desenvolvimento e lançamento do protótipo de um foguete.

O evento foi realizado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em parceria com a AEB, durante a manhã e à tarde, e teve como foco os estudantes da 1ª, 2ª e 3ª série do Ensino Médio. Ao todo, foram mais de 250 alunos participando, e mais de 100 foguetes criados e lançados.

Incentivo

O professor e coordenador do projeto, Edezio Silva Júnior, comenta que o evento visa auxiliar os estudantes na conquista de uma vaga para a competição nacional, além de estimular a participação conjunta e o foco científico de cada um.

“Temos estudantes muitos inteligentes e focados na atividade, eles veem como os experimentos são realizados, a forma química e física que ocorre o processo, e podem pôr na prática o que aprendem, vendo seus resultados e se divertindo no processo. Muitos tiveram êxito no lançamento e acredito que irão poder participar da competição da AEB, eles estão bem ansiosos”, diz o professor.

A estudante Maria Rita dos Santos, de 17 anos, diz que ficou feliz realizando o projeto com seus amigos. Ela reforça como a criação do foguete ajudou no seu aprendizado.

“Fazer o foguete do zero com meus amigos foi muito legal, pois todos tiveram que participar, e isso nos uniu muito no processo. Eu me senti muito inspirada pelos meus amigos que conquistaram uma vaga na competição nacional do ano passado, então me esforcei bastante e espero conseguir essa oportunidade”, diz Maria.

Mostras de Foguetes

Eduardo Cavalcante/Seduc-AM Eduardo Cavalcante/Seduc-AM Eduardo Cavalcante/Seduc-AM

A Mostra Brasileira de Foguetes avalia a capacidade dos estudantes de construir e lançar, o mais longe possível, foguetes feitos de garrafa PET, de tubo de papel ou de canudo de refrigerante e misturas químicas.

Entre 21 e 31 de maio, a escola deverá informar os alcances dos foguetes e os nomes dos participantes previamente inscritos.

No final, todos, incluindo professores e diretores, recebem um certificado e os estudantes que alcançarem os melhores resultados ganham medalhas e a possibilidade de concorrer na competição nacional, com data a ser informada.

*Agência Amazonas

