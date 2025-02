‘Se fazendo de vítima’, dispara diretor de Emília Pérez sobre Karla Sofía Gascón

Protagonista do filme é criticada por série de tuítes com teor racista e xenofóbico

O cineasta francês Jacques Audiard, diretor do filme “Emília Pérez”, criticou publicamente a atriz Karla Sofía Gascón, protagonista do longa, em uma entrevista ao site Deadline.

O motivo? Polêmicas recentes envolvendo postagens da atriz de teor racista e xenofóbico, que colocaram Gascón no centro de um escândalo de grandes proporções. Esse incidente pode prejudicar as chances da obra no Oscar 2025, onde o filme foi indicado a 13 categorias.

“Não falei com ela e nem quero falar”, afirma Audiard

Em sua entrevista, Audiard afirmou: “Não falei com ela e nem quero falar. Ela está em uma abordagem autodestrutiva na qual não posso interferir, e eu realmente não entendo porque ela está continuando. Por que ela está se prejudicando? Por que?”.

O diretor também revelou não compreender as motivações da atriz: “Eu não entendo, e o que eu não entendo sobre isso também é por que que ela está prejudicando pessoas que eram muito próximas a ela.”

Audiard, que também foi indicado ao Oscar por “Emília Pérez”, expressou preocupação sobre os danos que as ações de Gascón podem causar à equipe do filme: “Estou pensando em mim mesmo, estou pensando em Zoe (Saldaña) e em Selena (Gomez). Eu simplesmente não entendo por que ela continua nos prejudicando.”

Após o escândalo, a atriz, que é a primeira atriz trans indicada ao Oscar, se manifestou publicamente em uma tentativa de pedir desculpas. No entanto, suas declarações foram interpretadas como ataques às pessoas que a criticavam. Em uma de suas falas, Gascón afirmou: “eles já venceram”, o que gerou ainda mais controvérsia.

Audiard sugere que Gascón mude de abordagem

O diretor acredita que a atriz deveria adotar uma postura diferente. “Ela está realmente se fazendo de vítima. Ela está falando sobre si mesma como vítima, o que é surpreendente. É como se ela achasse que palavras não machucam”, disse Audiard.

“O que Karla Sofía disse é imperdoável”

Audiard expressou a dor pessoal causada pelas atitudes de Gascón. “É muito difícil para mim pensar no trabalho que fiz com Karla Sofía. A confiança que compartilhamos, a atmosfera excepcional que tínhamos nas gravações que era de fato baseada na confiança. E quando você tem esse tipo de relacionamento e de repente você lê algo que essa pessoa disse, coisas que são absolutamente odiosas e dignas de serem odiadas, é claro que esse relacionamento é afetado. É como se você caísse em um buraco. Porque o que Karla Sofía disse é imperdoável.”

(*) Com informações do g1

