A suposta detenção de Diogo Defante nos Estados Unidos ganhou ainda mais repercussão após um detalhe chamar a atenção dos fãs da CazéTV. Pouco antes do episódio envolvendo policiais nos arredores do MetLife Stadium, o humorista havia anunciado que deixaria para trás a postura mais séria adotada durante a cobertura da Copa do Mundo de 2026.
Nos primeiros dias do torneio, Defante surpreendeu parte do público ao aparecer em vídeos com comportamento mais contido. A mudança chegou a virar assunto entre seguidores acostumados ao estilo irreverente do influenciador.
No entanto, a fase durou pouco.
“Repórter doido” voltou durante a Copa
Em uma das transmissões da CazéTV, Defante avisou que voltaria a agir da maneira que o tornou conhecido na internet. O humorista brincou com a própria mudança de comportamento e sinalizou que deixaria de lado o perfil mais sério adotado no início da cobertura.
Logo depois, ele voltou a gravar conteúdos com abordagens espontâneas e situações inusitadas ao redor dos jogos da Copa do Mundo.
Por isso, alguns internautas passaram a relacionar a mudança de postura ao episódio que terminou em uma abordagem policial nos Estados Unidos.
O que Defante teria feito?
Até o momento, ninguém informou oficialmente qual teria sido a brincadeira feita por Defante que motivou a ação dos agentes de segurança.
Relatos que circulam nas redes sociais apontam que o humorista interagiu com um policial que atuava no esquema de segurança do MetLife Stadium, em Nova Jersey. No entanto, testemunhas e autoridades ainda não detalharam o conteúdo da suposta brincadeira.
Segundo informações divulgadas inicialmente por perfis nas redes sociais, os agentes conduziram o influenciador para prestar esclarecimentos.
Apesar disso, não há confirmação oficial sobre eventual prisão, autuação ou qualquer outra medida adotada pelas autoridades americanas.
Caso segue cercado de dúvidas
A situação aconteceu durante a movimentação para a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Milhares de torcedores chegavam ao estádio quando ocorreu a abordagem.
Até agora, Defante não comentou publicamente o caso. Além disso, as autoridades locais também não divulgaram informações sobre o episódio.
Dessa forma, permanece a dúvida sobre o que realmente aconteceu nos arredores do estádio e qual atitude levou à abordagem envolvendo o humorista da CazéTV.
Enquanto isso, o vídeo em que Defante anuncia o retorno do seu lado mais caótico continua circulando nas redes e alimentando especulações entre os fãs.
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