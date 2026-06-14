BASTIDORES

Humorista da CazéTV anunciou o retorno do seu estilo irreverente pouco antes do episódio que terminou com sua detenção nos arredores do estádio da estreia do Brasil.

A suposta detenção de Diogo Defante nos Estados Unidos ganhou ainda mais repercussão após um detalhe chamar a atenção dos fãs da CazéTV. Pouco antes do episódio envolvendo policiais nos arredores do MetLife Stadium, o humorista havia anunciado que deixaria para trás a postura mais séria adotada durante a cobertura da Copa do Mundo de 2026.

Nos primeiros dias do torneio, Defante surpreendeu parte do público ao aparecer em vídeos com comportamento mais contido. A mudança chegou a virar assunto entre seguidores acostumados ao estilo irreverente do influenciador.

No entanto, a fase durou pouco.

“Repórter doido” voltou durante a Copa

Em uma das transmissões da CazéTV, Defante avisou que voltaria a agir da maneira que o tornou conhecido na internet. O humorista brincou com a própria mudança de comportamento e sinalizou que deixaria de lado o perfil mais sério adotado no início da cobertura.

Logo depois, ele voltou a gravar conteúdos com abordagens espontâneas e situações inusitadas ao redor dos jogos da Copa do Mundo.

Por isso, alguns internautas passaram a relacionar a mudança de postura ao episódio que terminou em uma abordagem policial nos Estados Unidos.

O que Defante teria feito?

Até o momento, ninguém informou oficialmente qual teria sido a brincadeira feita por Defante que motivou a ação dos agentes de segurança.

Relatos que circulam nas redes sociais apontam que o humorista interagiu com um policial que atuava no esquema de segurança do MetLife Stadium, em Nova Jersey. No entanto, testemunhas e autoridades ainda não detalharam o conteúdo da suposta brincadeira.

Segundo informações divulgadas inicialmente por perfis nas redes sociais, os agentes conduziram o influenciador para prestar esclarecimentos.

Apesar disso, não há confirmação oficial sobre eventual prisão, autuação ou qualquer outra medida adotada pelas autoridades americanas.

Caso segue cercado de dúvidas

A situação aconteceu durante a movimentação para a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Milhares de torcedores chegavam ao estádio quando ocorreu a abordagem.

Até agora, Defante não comentou publicamente o caso. Além disso, as autoridades locais também não divulgaram informações sobre o episódio.

Dessa forma, permanece a dúvida sobre o que realmente aconteceu nos arredores do estádio e qual atitude levou à abordagem envolvendo o humorista da CazéTV.

Enquanto isso, o vídeo em que Defante anuncia o retorno do seu lado mais caótico continua circulando nas redes e alimentando especulações entre os fãs.

Leia mais

Diogo Defante é detido após brincadeira com policial durante a Copa nos EUA