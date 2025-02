Jovem é preso após tentar matar ex em sessão de agressão no AM

Suspeito de 22 anos agrediu ex-companheira com chave de fenda e martelo. Prisão preventiva foi cumprida no bairro Novo Israel

Um homem de 22 anos foi preso, nesta quarta-feira (5), acusado de tentativa de feminicídio contra sua ex-companheira, de 19 anos. A prisão ocorreu em via pública, no bairro Novo Israel, Zona Norte de Manaus.

De acordo com a delegada Kelene Passos, titular da DECCM Sul/Oeste, a vítima relatou que, na madrugada de 12 de dezembro de 2024, o agressor a chamou até sua casa para entregar o dinheiro da pensão do filho. Ao chegar ao local, ela pediu para tomar um banho e, ao sair do banheiro, foi atacada com golpes de chave de fenda no braço e xingada. “Ela tentou se proteger na cama, mas ele usou um martelo para atingir suas mãos”, explicou a delegada.

Violência

A vítima correu para o banheiro na tentativa de se trancar, mas o agressor invadiu o local e continuou a agredi-la com socos, batendo sua cabeça contra o vaso sanitário. Ao ouvir um barulho na rua, o suspeito se distraiu, e a vítima aproveitou para fugir nua da residência. Ele a perseguiu e arremessou o martelo em sua direção, mas ela conseguiu escapar. A vítima encontrou uma blusa em um varal e foi ajudada por um mototáxi, que a levou à delegacia para registrar o Boletim de Ocorrência (BO).

A vítima foi encaminhada para atendimento médico e representou à Justiça pelo mandado de prisão preventiva do agressor. A ordem judicial foi decretada, e a prisão foi cumprida na manhã desta quarta-feira. O homem responderá por tentativa de feminicídio, passará por audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.

