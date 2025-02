Ministra da Saúde conhece estrutura do Barco da Saúde, no AM

Ministra visitou o Barco Hospital ao lado do Governador do Amazonas, Wilson Lima

Manaus (AM) – O governador do Amazonas Wilson Lima e a ministra da Saúde, Nísia Trindade, visitaram, nesta quarta-feira (5), o Barco Hospital São João XXIII, que já realizou mais de 5,5 mil atendimentos em comunidades ribeirinhas do Amazonas. A estrutura do barco oferece serviços em nove especialidades, exames de imagem, laboratoriais, medicamentos e vacinação.

A visita também discutiu a habilitação do serviço para receber recursos do Ministério da Saúde.

“A visita da ministra é muito importante para que a gente possa avançar nessa política pública de atendimento, sobretudo aos nossos irmãos que estão em áreas mais isoladas. Quando nos foi apresentada a proposta do Barco Hospital, não tivemos a menor dúvida de que isso caberia ao que buscávamos sobre ampliação de atendimento. O que vemos hoje é o resultado de um esforço conjunto e não temos dúvida que vamos avançar, inclusive com a possibilidade de outras embarcações”, destacou o governador Wilson Lima. Barco-hospital no Amazonas

O Barco Hospital está ancorado na comunidade Bom Jesus do Puduari, e atende outras localidades próximas. A embarcação, que conta com 14 leitos e equipamentos de ponta, é um modelo inovador de assistência para a Região Amazônica.

“Essa iniciativa é um avanço na política pública de saúde, especialmente para áreas isoladas”, destacou Wilson Lima.

O Barco Hospital,construído com recursos de decisões trabalhistas, é fruto de uma parceria entre o Governo do Amazonas, a Fraternidade São Francisco de Assis, o Ministério Público do Trabalho (MPT-AM), o Tribunal Regional do Trabalho (TRT) e o Superior Tribunal de Justiça (STJ).

“É importante ver que foram ações trabalhistas que viabilizaram esse barco. De fato é um registro de como esse procedimento pode ser revertido em benefício da população. Nós estamos com outros processos no Brasil sempre com esse olhar de valorizar e garantir o melhor acesso à saúde, à educação. Fico muito contente de estar aqui”, afirmou a ministra Nísia Trindade.

Habilitação

De acordo com a secretária de Saúde, Nayara Maksoud, a proposta de habilitar os serviços vai ao encontro do pacto tripartite, feito entre as esferas federal, estadual e municipal, em prol do fortalecimento da estratégia de Saúde para os ribeirinhos.

“A vinda da ministra é importante nesse momento em que se constrói uma nova política para o fortalecimento da saúde ribeirinha. O barco leva a áreas remotas serviços e especialidades médicas, entre as quais cirurgias oftalmológicas e geral, atendimento de enfermagem, exames, serviços que podem ser ampliados se forem habilitados pelo SUS para o Estado poder fazer o faturamento e receber por esses serviços prestados”, disse a secretária.

Atendimentos

A previsão da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) é que 2.280 atendimentos ocorram em áreas como oftalmologia, cirurgia geral, anestesiologia, pediatria, clínica geral, radiologia, ginecologia, dermatologia e odontologia.

Paciente atendido

Morador de Novo Airão, Beza Almeida, de 42 anos, passou por uma cirurgia oftalmológica para solucionar um problema de pterígio, conhecido como “carne crescida”, alteração na membrana do olho que afetava a visão. Ele falou da rapidez e eficiência do atendimento no Barco Hospital.

“Nós chegamos aqui prontamente fomos atendidos. O procedimento ocorreu em 10 minutos, bem rápido e a médica bastante profissional. Essa ação está beneficiando não apenas os comunitários daqui da comunidade de Bom Jesus, mas também o entorno. Deixo aqui nosso agradecimento pela excelente iniciativa do Governo do Estado em parceria com a Igreja Católica”, elogiou o comunitário.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: Ministra anuncia expansão das equipes de saúde ribeirinha no AM

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱