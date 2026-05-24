Histórias

Realizada ao longo dos últimos anos, a Expofotobiografia “Elas” utiliza a fotografia para contar histórias de mulheres

A exposição “Elas 2026”, do fotógrafo Wesley Andrade, chegou ao Shopping Manaus ViaNorte, na zona Norte de Manaus. A mostra está instalada no Piso L2, próximo ao Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC), e reúne histórias e retratos de 24 mulheres que atuam em diferentes áreas e contribuem para a sociedade amazonense.

A coordenadora de marketing do Shopping Manaus ViaNorte, Karoline Cordeiro, destacou que a chegada da exposição à zona Norte amplia o acesso do público às trajetórias apresentadas. A mostra já passou pela zona Oeste da capital e deve seguir para outros espaços de Manaus.

“A exposição reúne histórias de mulheres que ajudam a construir o Amazonas em diferentes áreas. É uma mostra que une arte, memória e reconhecimento, além de destacar trajetórias femininas importantes para a sociedade amazonense”, afirmou.

Exposição destaca trajetórias femininas no Amazonas

Realizada ao longo dos últimos anos, a Expofotobiografia “Elas” utiliza a fotografia para contar histórias de mulheres com atuação marcante em Manaus. Por meio das imagens, Wesley Andrade transforma experiências e trajetórias em registros ligados à arte, memória e reconhecimento.

Nesta edição, a exposição reúne mulheres de diferentes áreas que têm em comum a contribuição para a história e o desenvolvimento do Amazonas. Entre os nomes estão a deputada estadual Alessandra Campelo, a presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas (Crea-AM), Alzira Miranda, as advogadas Lene Aleme e Lidiane Soares, além da empreendedora Luciana Felicori.

Mostra tem visitação gratuita em Manaus

A exposição também reforça a importância da representatividade feminina em diferentes espaços da sociedade, com destaque para mulheres que atuam em áreas como empreendedorismo, direito, política e liderança institucional.

A visitação é gratuita e aberta ao público no Shopping Manaus ViaNorte.

(*) Com informações da assessoria

Leia Mais: