Ano letivo em Manaus começa com retorno de 250 mil alunos às salas de aula

Após 30 dias de férias escolares, os 250 mil estudantes da rede municipal de Manaus voltaram às aulas nesta quarta-feira (5). Nesse período de férias, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) realizou formações e ações de planejamento estratégico para que as 509 unidades de ensino estivessem preparadas para receber estudantes, professores, coordenadores pedagógicos e demais profissionais e assim garantir um começo de ano letivo organizado e eficiente.



A Escola Municipal Doutor Sérgio Alfredo Pessoa Figueiredo, no bairro Matinha, zona Sul da cidade, é uma dessas unidades que se preparou para receber os estudantes e toda a comunidade escolar. O secretário de Educação, Luiz Gonzaga, também esteve no local e deu as boas-vindas aos estudantes.

“Hoje estamos aqui, na escola, dando as boas-vindas aos nossos alunos com muita alegria. Estou impressionado com a satisfação da comunidade escolar com o retorno das aulas, com os alunos felizes e motivados. Estou também muito entusiasmado e confiante de que teremos um ano letivo repleto de resultados positivos para a nossa educação”, afirmou o secretário.



A unidade de ensino atende 245 estudantes em Tempo Integral. De acordo com a gestora da escola, Regeane Chaves, as expectativas para o ano letivo de 2025 são positivas. “Iniciamos o ano letivo de 2025 com grandes expectativas, focados em superar nossas metas e garantir a excelência na aprendizagem de nossas crianças. Nosso principal objetivo é alcançar 100% de aprendizado e 0% de abandono escolar, preparando nossos alunos desde o primeiro ano. Para isso, contamos com uma equipe pedagógica qualificada”, concluiu a gestora.



A aluna do 5° ano, Júlia Vasconcelos, 10, que participou da programação, expressou a alegria com o retorno às aulas, o reencontro com os colegas e em estudar bastante para fazer as avaliações como a do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).



“Estou muito feliz de ver meus colegas novamente e também ansiosa para fazer a prova do Saeb este ano. Quero que nossa escola tenha os melhores resultados, pois sei que todos aqui se esforçam bastante. Com o apoio dos professores e muito empenho, tenho certeza de que vamos conquistar nossos objetivos”, comentou a estudante Júlia.

