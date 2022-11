Período ‘voltas as aulas’ abre vagas de emprego em Manaus

Manaus (AM) – O período de voltas às aulas abre oportunidades de emprego em Manaus. Esse é o caso do Grupo Queiroz que abriu mais de 40 vagas de emprego na capital.

As novas contratações são para reforçar o quadro de colaboradores no período de volta às aulas, quando há aumento da demanda devido à compra de materiais escolares.

Entre os cargos que serão selecionados estão auxiliar de loja e fiscal.

Os interessados em participar do processo seletivo podem enviar o currículo para o email [email protected] . A seleção inicia na próxima segunda-feira (28).

A gerente de Recursos Humanos do Grupo Queiroz, Ruyter Ferro, ressalta que, no primeiro momento, as vagas são temporárias, para atender o aumento da demanda, devido ao volume de vendas de materiais escolares e de papelaria, no período. “Caso haja necessidade, os profissionais podem ser efetivados”, explicou.

Lojas

No Amazonas, a Queiroz conta com 15 lojas, em todas as zonas de Manaus.

