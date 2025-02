Flamengo goleia Portuguesa e assume a liderança do Carioca

O Flamengo deu show nesta quarta-feira (5) e goleou a Portuguesa-RJ por 5 a 0, no Estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia. Com a vitória, o rubro-negro chegou aos 13 pontos e assumiu a liderança provisória do Campeonato Carioca. Já a Portuguesa segue com seis pontos, na penúltima colocação.

A equipe carioca dominou a partida e construiu o placar elástico com gols de Juninho, Luiz Araújo, Arrascaeta (de pênalti), Matheus Gonçalves e Wallace.

Domínio desde o início

O jogo começou equilibrado, com chances para os dois lados. O Flamengo assustou com Everton Cebolinha logo aos quatro minutos, enquanto a Portuguesa respondeu com Romarinho. A equipe da Ilha do Governador chegou a levar perigo, mas o Flamengo impôs sua superioridade.

Aos 36 minutos, Juninho aproveitou rebote da trave após chute de Arrascaeta e abriu o placar de cabeça. O Flamengo quase ampliou ainda no primeiro tempo, mas foi para o intervalo com a vantagem mínima.

Goleada no segundo tempo

A Portuguesa tentou reagir no início da segunda etapa, mas viu o Flamengo ser letal. Aos sete minutos, Luiz Araújo aproveitou escorada de Ayrton Lucas e marcou o segundo. Pouco depois, Daniel Sales sofreu pênalti, e Arrascaeta cobrou com categoria para fazer o terceiro.

A festa rubro-negra continuou. Aos 25 minutos, Matheus Gonçalves recebeu belo passe de Arrascaeta e fez o quarto. Nos minutos finais, Wallace fechou a goleada com um chute certeiro aos 42.

Próximos desafios

O Flamengo volta a campo no sábado, às 16h30, para encarar o Fluminense no Maracanã. No mesmo dia, às 19h, a Portuguesa enfrenta o Boavista, em Bacaxá.

