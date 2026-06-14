O Japão buscou um empate dramático nos minutos finais e ficou no 2 a 2 com a Holanda neste domingo (14), pela primeira rodada do Grupo F da Copa do Mundo de 2026. Com isso, as duas seleções somaram um ponto na largada da competição.
Após um primeiro tempo equilibrado e sem gols, a Holanda abriu o placar logo aos quatro minutos da etapa final. Denzel Dumfries cruzou na medida e, em seguida, Virgil van Dijk apareceu na área para cabecear para o fundo das redes.
No entanto, o Japão respondeu rapidamente. Aos 11 minutos, Takefusa Kubo encontrou Keito Nakamura dentro da área. Então, o atacante dominou e bateu no canto para deixar tudo igual.
Apesar do empate, a Holanda voltou a pressionar. Dessa forma, conseguiu retomar a vantagem aos 18 minutos. Ryan Gravenberch avançou pelo meio e serviu Crysencio Summerville, que finalizou colocado sem chances para o goleiro Zion Suzuki.
Depois disso, os holandeses passaram a controlar a posse de bola e administrar o resultado. Enquanto isso, o Japão aumentou o ritmo e buscou espaços para voltar ao jogo.
Além disso, Zion Suzuki fez importantes defesas e impediu que a Holanda ampliasse a vantagem. Por outro lado, Bart Verbruggen também precisou trabalhar para evitar o empate japonês.
Na reta final, a seleção asiática intensificou a pressão. Aos 44 minutos do segundo tempo, Junya Ito cobrou escanteio pela direita e colocou a bola na cabeça de Daichi Kamada. Assim, o meia desviou para o fundo das redes e garantiu a igualdade no placar.
Nos acréscimos, a Holanda ainda tentou reagir. Primeiro, Denzel Dumfries levantou a bola na área. Em seguida, Quinten Timber cabeceou para fora e desperdiçou a última grande oportunidade da partida.
Pouco depois, o árbitro encerrou o confronto. Dessa maneira, o Japão celebrou um empate conquistado nos minutos finais, enquanto a Holanda lamentou a chance desperdiçada de estrear com vitória.
Gols da partida
- Virgil van Dijk (Holanda) – 4′ do 2º tempo
- Keito Nakamura (Japão) – 11′ do 2º tempo
- Crysencio Summerville (Holanda) – 18′ do 2º tempo
- Daichi Kamada (Japão) – 44′ do 2º tempo
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