SELEÇÃO BRASILEIRA

Atacante não saiu do banco na estreia da Seleção e usou as redes sociais para compartilhar uma mensagem após a partida.

Endrick se manifestou nas redes sociais após acompanhar do banco de reservas o empate da Seleção Brasileira por 1 a 1 contra o Marrocos, na estreia da Copa do Mundo de 2026. Apesar da expectativa dos torcedores, o atacante não recebeu minutos na partida e viu o confronto inteiro do lado de fora do gramado.

O jovem atacante era apontado como uma das opções para o setor ofensivo do Brasil. No entanto, Carlo Ancelotti optou por iniciar a partida com Igor Thiago e, posteriormente, acionou Matheus Cunha durante o segundo tempo.

Mesmo sem entrar em campo, Endrick demonstrou gratidão pela oportunidade de disputar sua primeira Copa do Mundo. Em uma publicação nas redes sociais, o jogador compartilhou uma mensagem de agradecimento.

“Obrigado, meu Deus, por me permitir vivenciar tudo isso”, escreveu.

Além disso, a publicação recebeu o apoio da esposa do atleta, Gabriely Miranda, que também deixou uma mensagem nos comentários.

“Obrigada, Pai”, escreveu.

Ancelotti evita comentar caso Endrick

Após o empate com o Marrocos, Ancelotti foi questionado sobre a ausência de Endrick na partida. No entanto, o treinador preferiu não comentar decisões individuais e direcionou a análise para o desempenho coletivo da equipe.

Segundo o técnico, o Brasil apresentou dificuldades durante a primeira etapa, mas conseguiu melhorar após o intervalo.

“Eu não estou aqui para falar individualmente de um jogador, falo da equipe. A equipe no primeiro tempo não jogou bem, no segundo tempo foi melhor. Tivemos algumas oportunidades. Temos que acertar mais”, afirmou.

Enquanto isso, a torcida segue na expectativa para ver Endrick estrear em uma Copa do Mundo. Por enquanto, o atacante aguarda uma nova oportunidade nos próximos compromissos da Seleção Brasileira no torneio.

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