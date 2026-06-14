RANKING

Goleada por 7 a 1 sobre Curaçau levou a Alemanha aos 239 gols em Mundiais e colocou a seleção à frente do Brasil no ranking histórico.

A Alemanha goleou Curaçau por 7 a 1 neste domingo (14), pela primeira rodada do Grupo E da Copa do Mundo de 2026, e alcançou uma marca histórica no futebol mundial. Com isso, a seleção alemã ultrapassou o Brasil e se tornou a equipe com mais gols marcados na história das Copas do Mundo.

Além da goleada, os alemães dominaram a partida do início ao fim e confirmaram o favoritismo diante da estreante Curaçau.

Alemanha constrói goleada após susto

Felix Nmecha abriu o placar logo aos cinco minutos do primeiro tempo. No entanto, Curaçau respondeu aos 20 minutos com Livano Comenencia, que marcou o primeiro gol da história do país em Copas do Mundo.

Apesar disso, a Alemanha retomou o controle da partida ainda na etapa inicial. Nico Schlotterbeck colocou os europeus novamente em vantagem, enquanto Kai Havertz ampliou de pênalti antes do intervalo.

Já na volta para o segundo tempo, a seleção alemã transformou a vitória em goleada. Jamal Musiala marcou o quarto gol logo no primeiro minuto. Na sequência, Nathaniel Brown, Deniz Undav e novamente Kai Havertz completaram o placar de 7 a 1.

Alemanha supera Brasil em ranking histórico

Além dos três pontos, a Alemanha deixou o campo com um recorde histórico. Com os sete gols marcados diante de Curaçau, a seleção chegou a 239 gols em Copas do Mundo e assumiu a liderança isolada do ranking de maiores artilheiras da história da competição.

Enquanto isso, o Brasil, que liderava a lista até então, aparece agora na segunda colocação com 238 gols.

Confira o ranking atualizado:

Alemanha — 239 gols Brasil — 238 gols Argentina — 152 gols França — 136 gols Itália — 128 gols

Dessa forma, a goleada sobre Curaçau consolidou a ultrapassagem alemã e reforçou o peso histórico da seleção nos Mundiais.

Klose segue como maior artilheiro das Copas

A Alemanha também lidera outro ranking histórico da Copa do Mundo.

Além disso, o ex-atacante Miroslav Klose continua sendo o maior artilheiro da história dos Mundiais, com 16 gols marcados. O recorde foi alcançado durante a Copa de 2014, quando o alemão superou o brasileiro Ronaldo Fenômeno.

Desde então, nenhum jogador conseguiu ultrapassar a marca deixada por Klose, que permanece no topo da artilharia histórica da competição.

Curaçau também entrou para a história

Por outro lado, mesmo com a derrota, Curaçau teve um motivo para comemorar. O gol marcado por Livano Comenencia entrou para a história como o primeiro da seleção caribenha em uma Copa do Mundo.

Além disso, a equipe disputa pela primeira vez um Mundial. Agora, Curaçau tenta surpreender nas próximas rodadas do Grupo E, que também conta com Alemanha, Equador e Costa do Marfim.

Leia mais

Curaçau faz história e marca primeiro gol em Copas em jogo contra a Alemanha