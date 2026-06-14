A Alemanha goleou Curaçau por 7 a 1 neste domingo (14), pela primeira rodada do Grupo E da Copa do Mundo de 2026, e alcançou uma marca histórica no futebol mundial. Com isso, a seleção alemã ultrapassou o Brasil e se tornou a equipe com mais gols marcados na história das Copas do Mundo.
Além da goleada, os alemães dominaram a partida do início ao fim e confirmaram o favoritismo diante da estreante Curaçau.
Alemanha constrói goleada após susto
Felix Nmecha abriu o placar logo aos cinco minutos do primeiro tempo. No entanto, Curaçau respondeu aos 20 minutos com Livano Comenencia, que marcou o primeiro gol da história do país em Copas do Mundo.
Apesar disso, a Alemanha retomou o controle da partida ainda na etapa inicial. Nico Schlotterbeck colocou os europeus novamente em vantagem, enquanto Kai Havertz ampliou de pênalti antes do intervalo.
Já na volta para o segundo tempo, a seleção alemã transformou a vitória em goleada. Jamal Musiala marcou o quarto gol logo no primeiro minuto. Na sequência, Nathaniel Brown, Deniz Undav e novamente Kai Havertz completaram o placar de 7 a 1.
Alemanha supera Brasil em ranking histórico
Além dos três pontos, a Alemanha deixou o campo com um recorde histórico. Com os sete gols marcados diante de Curaçau, a seleção chegou a 239 gols em Copas do Mundo e assumiu a liderança isolada do ranking de maiores artilheiras da história da competição.
Enquanto isso, o Brasil, que liderava a lista até então, aparece agora na segunda colocação com 238 gols.
Confira o ranking atualizado:
- Alemanha — 239 gols
- Brasil — 238 gols
- Argentina — 152 gols
- França — 136 gols
- Itália — 128 gols
Dessa forma, a goleada sobre Curaçau consolidou a ultrapassagem alemã e reforçou o peso histórico da seleção nos Mundiais.
Klose segue como maior artilheiro das Copas
A Alemanha também lidera outro ranking histórico da Copa do Mundo.
Além disso, o ex-atacante Miroslav Klose continua sendo o maior artilheiro da história dos Mundiais, com 16 gols marcados. O recorde foi alcançado durante a Copa de 2014, quando o alemão superou o brasileiro Ronaldo Fenômeno.
Desde então, nenhum jogador conseguiu ultrapassar a marca deixada por Klose, que permanece no topo da artilharia histórica da competição.
Curaçau também entrou para a história
Por outro lado, mesmo com a derrota, Curaçau teve um motivo para comemorar. O gol marcado por Livano Comenencia entrou para a história como o primeiro da seleção caribenha em uma Copa do Mundo.
Além disso, a equipe disputa pela primeira vez um Mundial. Agora, Curaçau tenta surpreender nas próximas rodadas do Grupo E, que também conta com Alemanha, Equador e Costa do Marfim.
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