Militares são presos por usar voos da FAB para transportar drogas no Amazonas

Cinco pessoas, incluindo três militares da Força Aérea Brasileira (FAB), foram presas pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) durante a operação “Queda do Céu”, deflagrada em São Gabriel da Cachoeira. As prisões ocorreram na segunda-feira (3) e fazem parte de um esquema de envio de drogas nos voos da FAB de São Gabriel para Manaus, além de lavagem de dinheiro.

Entre os presos, estão três militares da FAB, com idades entre 22 e 26 anos, que facilitavam o envio de drogas em voos militares. Também foi preso um homem de 42 anos, responsável por financiar o tráfico e lavar o dinheiro, movimentando cerca de R$ 2 milhões em 2024. Durante as diligências, foram apreendidos três carros e quatro motocicletas.

Além dos quatro, um homem de 26 anos, preso em Santa Isabel do Rio Negro, era responsável por recrutar mulas para transportar as drogas por via aérea para Manaus.

Em nota, a Força Aérea Brasileira (FAB) informou que tomou conhecimento da ocorrência envolvendo militares de seu efetivo no Amazonas (AM). A Instituição afirmou estar acompanhando o caso e reforçou seu compromisso em colaborar com as investigações em andamento.

O Comando da Aeronáutica destacou ainda que repudia qualquer conduta que esteja em desacordo com os valores e princípios da FAB, ressaltando que a Instituição permanece dedicada ao cumprimento de sua missão institucional e à manutenção da ética e da disciplina em suas fileiras.

