Vítima ainda forjou encontro com homem para que ele fosse preso em flagrante

Uma mulher de 42 anos, anfitriã de uma festa em Balneário Camboriú (SC), descobriu que sofreu um abuso sexual após olhar as câmeras de vigilância da residência. O caso aconteceu no domingo (2).

O homem, de 48 anos, que era um dos convidados da festa, foi preso em flagrante após a vítima marcar um encontro entre eles.

No momento em que descobriu o abuso, ao ver as câmeras da própria casa, a mulher, de 42 anos, se dirigiu imediatamente à Central de Plantão Policial (CPP) para relatar o ocorrido.

A vítima informou que estava inconsciente, pois teria bebido muito, e o homem se aproveitou do estado dela para cometer o abuso.

Ela contou aos policiais que acordou desconfortável no dia seguinte à festa e que o suspeito do crime tentava contato com ela. Ao ser questionado sobre o que havia feito, ficou desesperado e a mulher forjou um encontro para a polícia poder prendê-lo.

A equipe policial acionada prendeu o homem no Centro de Balneário Camboriú. Após a prisão em flagrante, o suspeito foi levado ao Presídio do Vale do Itajaí.

Segundo o delegado Vicente Soares, da Polícia Civil SC, as investigações sobre o caso continuam e se trabalha com a hipótese da bebida ter sido ‘batizada’ com drogas. Exames de corpo delito e toxicológicos já foram solicitados, para a confirmação dessa tese.

(*) Com informações da CNN Brasil

