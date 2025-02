Manaus estreia na Copa Verde contra Águia de Marabá

O Manaus inicia sua caminhada na Copa Verde 2025 nesta quinta-feira (6), às 20h, na Arena da Amazônia. O adversário será o Águia de Marabá-PA, em um duelo de jogo único, onde apenas a vitória garante a classificação. Em caso de empate no tempo normal, a decisão será nos pênaltis.

Para o técnico do Gavião Real, Júlio César Nunes, a equipe precisa entrar com máxima concentração para buscar a vaga nas quartas de final.

“A gente já vem jogando nesse clima no Estadual. Cada jogo é uma final, então não vai ser diferente. O nível de concentração será muito alto, os atletas entendendo que é erro zero no setor defensivo, e sendo muito cirúrgico e assertivo no momento ofensivo”, destacou o treinador.

Diretor Ramon Bisson e técnico Júlio César Nunes conversam em treino. Foto: Ygor Freitas/MFC

Renanzinho atinge marca especial

A partida também será especial para Renanzinho, eleito craque do Barezão 2024. O atacante completará 50 jogos com a camisa do Manaus, consolidando sua trajetória no clube.

“Cheguei aqui no Manaus em 2022. Saí, mas recebi o convite de voltar e não pensei duas vezes. Todo mundo sabe do carinho que eu tenho em vestir essa camisa. Espero esse ano conseguir o principal objetivo do clube, que é o tão sonhado acesso de volta à Série C”, afirmou o jogador.

