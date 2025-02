Entidades em Manaus homenageiam Omar Aziz e Eduardo Braga por Reforma Tributária

O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), Antônio Silva, destacou que o "evento reunirá representantes da indústria, comércio e agricultura para prestar reconhecimento ao trabalho dos senadores".

Manaus (AM) – Representantes de diversas entidades setoriais do Amazonas realizarão um evento em reconhecimento ao esforço da bancada amazonense no Congresso Nacional pela reforma tributária. O “Ato pela Reforma Tributária: União e Reconhecimento” acontecerá na próxima sexta-feira (7), às 10h, no salão de eventos do SESI Clube do Trabalhador (Avenida Cosme Ferreira, 7399, São José I).

Reconhecimento aos Senadores

O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), Antônio Silva, destacou que o “evento reunirá representantes da indústria, comércio e agricultura para prestar reconhecimento ao trabalho dos senadores Eduardo Braga e Omar Aziz, além de toda a bancada federal do Amazonas e suas assessorias técnicas”. A reforma, segundo ele, marca um significativo avanço para o desenvolvimento econômico e social do estado.

Destaques na Reforma Tributária

O senador Eduardo Braga tem sido reconhecido por sua liderança e compromisso com a modernização do sistema tributário brasileiro. O senador Omar Aziz, por sua vez, destacou-se pelo desempenho na articulação política, garantindo interesses do Amazonas durante o processo legislativo.

Leia mais:

Omar Aziz assume liderança do PSD no Senado

Eduardo Braga comemora promulgação da reforma tributária

David Almeida e Eduardo Braga vistoriam UBS em Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱