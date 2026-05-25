Visita de Lula

Presidente visita Manaus com senadores Eduardo Braga e Omar Aziz para entrega de moradias e anúncios de investimentos em infraestrutura e energia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarca em Manaus nesta terça-feira (26) para uma série de agendas voltadas a entregas e anúncios de investimentos no Amazonas. A visita ocorre ao lado dos senadores Eduardo Braga e Omar Aziz, com ações concentradas em habitação, infraestrutura, energia e logística.

Entrega de moradias do Minha Casa, Minha Vida em Manaus

A primeira agenda prevê a entrega de 576 moradias do Residencial Morar Melhor, no bairro Tarumã-Açu, dentro do programa Minha Casa, Minha Vida.

O empreendimento recebeu R$ 92,16 milhões em investimentos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e deve beneficiar mais de duas mil pessoas.

O residencial conta com três módulos, com 192 apartamentos cada. Além disso, o projeto inclui bibliotecas, centro comunitário, áreas comerciais e quadra poliesportiva. O conjunto também dispõe de infraestrutura completa de saneamento, iluminação, pavimentação e drenagem.

Investimentos federais somam mais de R$ 7 bilhões no Amazonas

A agenda em Manaus também inclui anúncios que superam R$ 7 bilhões em investimentos no estado.

Entre os destaques estão aportes do Sistema Petrobras, com mais de R$ 2,8 bilhões previstos até 2030. Os recursos incluem a construção de 18 barcaças para transporte de combustíveis e a retomada de investimentos no campo de Urucu, com cerca de R$ 2,5 bilhões para perfuração de novos poços.

BR-319 e energia entram na pauta de anúncios

A programação também inclui assinaturas relacionadas à BR-319, com previsão de obras em pontes, melhorias na rodovia e medidas socioambientais para a área de influência da estrada.

Além disso, o governo federal deve anunciar R$ 3,28 bilhões em investimentos no setor elétrico. Os recursos incluem ações do programa Luz Para Todos, voltadas à ampliação do atendimento em comunidades rurais e remotas do Amazonas.

Porto, energia e desenvolvimento regional

A agenda também prevê apresentação de avanços no projeto do novo Porto da Manaus Moderna e investimentos do Fundo Amazônia voltados ao desenvolvimento regional.

As atividades contam ainda com a participação de ministros e autoridades federais, além dos senadores Eduardo Braga e Omar Aziz.

(*) Com informações da Assessoria

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