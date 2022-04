Criminoso invade delegacia e furta fios elétricos em Manaus

De acordo com o delegado Leonardo Marinho, titular do 25° DIP, o criminoso escalou o prédio e furtou fios elétricos

Manaus (AM) – Os assaltantes estão cada vez mais ousados e não estão poupando nem as delegacias de Manaus. O 25° Distrito Integrado de Polícia (DIP) foi alvo de um homem, não identificado, que furtou fios elétricos de cobre do local, na segunda-feira (25). O DIP é localizado no bairro Armando Mendes, zona Leste de Manaus.

De acordo com o delegado Leonardo Marinho, titular do 25° DIP, um criminoso, não identificado, escalou o prédio e furtou fios elétricos. A suspeita é de que a ação criminosa foi praticada por um usuário de entorpecentes, que provavelmente vive aquela localidade.

Segundo o titular, a prática do crime é recorrente em Manaus. Na maioria das vezes, os autores são usuários de drogas, que realizam estes furtos qualificados mediante escalada de cabos de cobre, que têm valor comercial relevante, para financiar o consumo de entorpecentes.

Nas redes sociais, informações apontavam que o suspeito tinha entrado no local e defecado na mesa do delegado. No entanto, o titular nega a informação.

Marinho, ressalta que o caso está sob investigação para apurar as circunstâncias, identificar e localizar os responsáveis pela prática do crime.

Leia mais:

Trânsito de Manaus é prejudicado com furtos e vandalismos em semáforos

Trio envolvido em furto a distribuidora de gás é preso no AM

Trio é preso por furto e fraude em máquinas de cartão no AM