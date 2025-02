Instituto 3B ainda avalia participação na Série A1 do Brasileiro Feminino

O Instituto 3B, representante do Amazonas no Campeonato Brasileiro Feminino Série A1 de 2025, ainda não confirmou sua participação na competição. Após desistir oficialmente da Supercopa Feminina, o clube deve anunciar na próxima semana sua decisão sobre a disputa da Série A1 e da Copa do Brasil Feminina, conforme informou o presidente Bosco Brasil Bindá.

Desistência da Supercopa Feminina

Na quarta-feira (5), Bosco Brasil enviou um ofício ao diretor de competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Júlio Avelar, formalizando a retirada do time amazonense da Supercopa Feminina. O torneio, que abre a temporada do futebol feminino, acontece nos dias 9 e 16 de março.

Em 2026, a Supercopa passará a ser disputada em jogo único entre o campeão do Brasileiro Feminino A1 e o campeão da Copa do Brasil Feminina, competição que retorna ao calendário nacional em 2025. Atualmente, oito times participam.

Incerteza na Série A1

O Instituto 3B ainda avalia a viabilidade financeira de disputar a Série A1. O presidente do clube destaca o alto nível da competição e a necessidade de um investimento robusto para manter um elenco competitivo.

“Só para ter uma ideia, o Atlético-MG gastou R$ 7 milhões e fez 1 ponto, foi rebaixado em 2024. Então, vou aguardar até semana que vem (para confirmar). O Brasileiro começa em 23 de março. Se eu for colocar time, temos que apresentar agora, começar a treinar, entre 15 e 20 de fevereiro. Série A1 é outro nível”, disse Bosco Brasil.

Acesso conquistado em 2024

Em 2024, as Feras da Amazônia garantiram vaga na elite do futebol feminino ao vencer o Mixto-MT nos pênaltis, na Arena da Amazônia. Após um empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, com gols de Gabi para o Instituto 3B e Rayla para o Mixto, a equipe amazonense venceu a disputa de pênaltis por 4 a 2, conquistando o acesso. O duelo valeu pelas quartas de final do torneio.

