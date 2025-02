Amazonas recebe testes rápidos e nebulizadores para reforçar combate à dengue

Fundação realiza distribuição de insumos para diagnóstico e controle do Aedes aegypti nos municípios do Estado.

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-RCP) entregou, nesta quinta-feira (6), 35.675 testes rápidos para dengue e 82 nebulizadores costais motorizados para 39 municípios do Amazonas. A iniciativa fortalece a detecção precoce da doença e o combate ao mosquito Aedes aegypti.

Os testes rápidos, distribuídos para os 62 municípios do estado, permitem o diagnóstico nos primeiros dias de sintomas, ampliando o acesso ao atendimento. Já os nebulizadores são essenciais para aplicação de inseticidas e intensificação do controle do vetor.

A ação faz parte da estratégia do Governo do Amazonas para reforçar a infraestrutura de saúde e reduzir o impacto das arboviroses. As autoridades reforçam a importância da colaboração da população na eliminação de criadouros do mosquito.

LEIA MAIS:

Casos de dengue aumentam mais de 1000% entre novembro e dezembro em Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱