Cidadania

Ação do Governo Presente reúne mais de 40 órgãos estaduais e oferece consultas, emissão de documentos, acesso ao crédito e cadastro para vagas de emprego.

Manaus (AM) – O programa Governo Presente chega à zona leste de Manaus a partir desta quarta-feira (11) com serviços gratuitos de saúde, cidadania, habitação, emprego e acesso ao crédito. A programação segue até sexta-feira (13), das 8h às 14h, em quatro escolas estaduais dos bairros Zumbi dos Palmares e Armando Mendes.

Além disso, no sábado (14), o Governo do Amazonas realizará a entrega de benefícios na Escola Estadual Padre Luis Ruas, no bairro Zumbi dos Palmares.

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Para participar, os moradores devem realizar o pré-cadastro no Portal do Cidadão. No entanto, o cadastro apenas agiliza o atendimento e não garante vaga, já que os serviços possuem número limitado e seguem a ordem de chegada.

Mais de 40 órgãos participam da ação

O Governo Presente reúne mais de 40 órgãos estaduais em uma força-tarefa para ampliar o acesso da população aos serviços públicos. Entre os atendimentos disponíveis estão emissão de documentos, consultas médicas, exames, orientação jurídica, regularização de CPF, serviços habitacionais, cadastro para emprego, acesso ao crédito e ações de proteção animal.

Escola Padre Luis Ruas

Na Escola Estadual Padre Luis Ruas, a população terá acesso a consultas presenciais e por Telessaúde, aferição de pressão arterial, testes de glicemia e agendamento de consultas e exames.

Além disso, a Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-RCP) promoverá ações educativas sobre dengue, malária, zoonoses e infecções sexualmente transmissíveis.

Outro destaque será o Castramóvel da Sepet. Nesse caso, o agendamento ocorrerá na quarta-feira (11). Já as castrações serão realizadas na quinta-feira (12) e na sexta-feira (13).

A unidade também oferecerá emissão de documentos, serviços do Detran-AM, orientação sobre crédito da Afeam, entrega de absorventes do Programa Dignidade Menstrual e aplicação do Provão Eletrônico.

Escola Maria Teixeira Goes

Já a Escola Estadual Maria Teixeira Goes receberá serviços voltados para cidadania, habitação e inclusão social.

No local, os moradores poderão acessar o Crédito Solidário, solicitar documentos para pessoas com deficiência e autistas, receber orientações da Suhab e iniciar processos de regularização fundiária.

Além disso, equipes do Sine Amazonas realizarão cadastro de currículos, encaminhamento para vagas de emprego e orientações sobre seguro-desemprego.

Escola Maria Madalena Santana de Lima

Por outro lado, a Escola Estadual Maria Madalena Santana de Lima concentrará atendimentos de saúde e cidadania.

A programação inclui consultas médicas, exames rápidos para HIV, sífilis e hepatites, além de orientações de prevenção à saúde.

Além disso, o espaço contará com serviços da Sejusc, Detran-AM, FVS-RCP, Seas e CGE. Enquanto isso, a Sedel promoverá torneios de voleibol durante a programação.

Escola Manuel Rodrigues de Souza

Por fim, a Escola Estadual Manuel Rodrigues de Souza receberá atendimentos voltados principalmente para habitação e empregabilidade.

Entre os serviços disponíveis estão a renegociação de contratos habitacionais pelo Refis da Suhab, orientações sobre o programa Amazonas Meu Lar, regularização fundiária e solicitação de título definitivo de propriedade.

Além disso, equipes da Setemp realizarão cadastro de currículos e encaminhamento para entrevistas de emprego.

Dessa forma, o Governo Presente busca aproximar os serviços estaduais das comunidades. Assim, a expectativa é atender milhares de moradores dos bairros Zumbi dos Palmares, Armando Mendes e áreas próximas.

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