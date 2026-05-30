Evento cristão

Evento cristão levou milhares de fiéis à Praia da Ponta Negra para momentos de oração, louvor e adoração ao nascer do sol

A primeira edição do Amanhecer Manaus reuniu cerca de 70 mil pessoas na madrugada deste sábado (30), na Praia da Ponta Negra, zona Oeste da capital. A estimativa é da Guarda Municipal de Manaus.

O encontro cristão gratuito promoveu momentos de oração, louvor, adoração e reflexão ao nascer do sol. Desde as primeiras horas da madrugada, milhares de pessoas ocuparam a faixa de areia, o gramado, os espaços de convivência e o entorno do anfiteatro do Complexo Turístico da Ponta Negra.

Além disso, famílias, jovens, crianças, grupos de amigos e caravanas de igrejas participaram da programação. Dessa forma, o evento se transformou em uma grande manifestação pública de fé e comunhão entre cristãos de diferentes denominações.

Programação começou antes do amanhecer

A programação iniciou às 4h e seguiu até o nascer do sol. Durante o evento, os participantes acompanharam apresentações musicais, momentos de oração, mensagens de reflexão e adoração coletiva.

Além das atrações, o palco montado na areia chamou a atenção dos participantes. O letreiro iluminado com o nome “Jesus” tornou-se um dos principais símbolos do encontro e serviu de cenário para registros feitos pelo público.

Participantes destacam experiência de fé

Entre os presentes estava a industriária Lucely Silva, que soube do evento pelas redes sociais e decidiu participar acompanhada de amigos e colegas de trabalho.

“Soube pelo Instagram e fiquei super feliz com esse novo evento em Manaus. Estou achando o máximo. Deus já tem falado conosco. Todo dia estou em conexão com Ele, cantando, louvando e agradecendo”, contou Lucely.

Além dos participantes individuais, diversas igrejas organizaram caravanas para acompanhar a programação. Foi o caso da igreja liderada pela pastora Andreia Braga, do bairro Monte das Oliveiras, na zona Norte de Manaus.

“Foi maravilhoso para o povo de Deus, que atraiu muitas pessoas. Isso é muito importante para nós estarmos nos energizando, buscando mais a presença do Senhor e vendo almas se renderem. E esperamos que, na próxima, tenha mais gente para nós estarmos aqui juntos”, afirmou a pastora.

Evento teve inspiração em movimento nacional

Fotos: Cristian Guerreiro (drone) e Dhyeizo Lemos (drone) / Luiz Henrique Almeida

Idealizador do Amanhecer Manaus, o DJ gospel Diego Andrade, conhecido como DJ Dii Andrade, explicou que a iniciativa nasceu inspirada no movimento cristão Desperta On a Mission, criado em Florianópolis (SC).

Desde 2024, o projeto reúne fiéis para momentos de adoração ao nascer do sol na Praia do Campeche. Segundo Diego, o objetivo foi trazer a mesma proposta para Manaus e promover um encontro de unidade entre cristãos de diferentes denominações.

“Hoje o que está acontecendo aqui é simplesmente a concretização do que já foi profetizado tempos atrás, que chegaria o tempo dos últimos dias quando os jovens se voltariam para Deus. Uma multidão de jovens aqui na Praia da Ponta Negra adorando a Deus. Hoje, nós estamos fazendo história com o maior público do Amanhecer e a primeira edição da região Norte”, declarou Diego.

Além disso, ele destacou o impacto espiritual da mobilização.

“O ponto alto é ver vidas sedentas, cheias do Espírito Santo, sendo cheias do poder de Deus. Esse evento é para que as pessoas sejam cheias da graça, do poder e da glória, e para anunciar que só há um nome na terra que leva à salvação: Jesus Cristo”, completou.

Público supera expectativa dos organizadores

Coorganizador do evento, o pastor Jeffinho Briglia afirmou que a participação popular superou todas as projeções da organização.

De acordo com ele, a expectativa inicial era reunir cerca de 5 mil pessoas. No entanto, o público estimado alcançou aproximadamente 70 mil participantes.

“Foi uma experiência e tanto. Nós esperávamos 5 mil pessoas, mas foi muito mais. Isso é para a glória de Deus. O Senhor nos surpreende a cada dia. Foi uma bênção, a glória de Deus sobre esse lugar. Nós viemos para cá com o intuito de honrar e glorificar o nome dele”, afirmou.

Empresas apoiaram a realização do evento

A primeira edição do Amanhecer Manaus contou com o patrocínio da 2V Produções e Eventos, Célula dos Amigos, Big Cesta Manaus, Reino Camisaria, Joel Silva, Coala Geradores e Operacional Resgate Ambulâncias e Motolâncias.

Segundo a organização, a parceria das empresas foi fundamental para viabilizar a estrutura e a logística necessárias para receber milhares de pessoas no Complexo Turístico da Ponta Negra.

Além disso, os organizadores informaram que novas empresas, instituições e apoiadores interessados em colaborar com as próximas edições serão bem-vindos.

Mais informações sobre o evento podem ser acompanhadas pelo perfil oficial nas redes sociais: @amanhecer.manaus.