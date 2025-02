Detenta morre após agressão e perfuração em presídio de Manaus

A detenta Janice do Vale Pinheiro, de 28 anos, morreu na manhã desta sexta-feira (7) após ser agredida por outra interna do Centro de Detenção Feminino (CDF) em Manaus. A agressão ocorreu na manhã de quinta-feira (6), e a vítima foi inicialmente atendida na UPA Campos Sales, mas não resistiu aos ferimentos na unidade de saúde.

O corpo de Janice foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), e a causa da morte foi identificada como causada por um objeto perfurocortante não identificado.

A família da detenta, que esteve no IML, demonstrou indignação por não ter sido informada oficialmente sobre a agressão. Eles souberam do incidente por meio de contatos dentro do presídio.

Em nota, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informou que o incidente foi registrado como um confronto físico entre internas de uma das celas.

A Seap também detalhou que as medidas de segurança foram adotadas imediatamente após o ocorrido e que um procedimento administrativo foi instaurado para apurar os fatos.

