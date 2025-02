Manaus vence o Águia de Marabá e avança às quartas da Copa Verde

O Manaus está classificado para as quartas de final da Copa Verde 2025. Na noite desta quinta-feira (6), o Gavião Real venceu o Águia de Marabá-PA por 3 a 2, de virada, na Arena da Amazônia. Agora, o time amazonense enfrenta o Paysandu em jogos de ida e volta – o Manaus decide em casa.

O time esmeraldino agora volta suas atenções para o Campeonato Amazonense. O Manaus enfrenta o São Raimundo, no domingo (9), às 15h30, no Estádio Ismael Benigno, a Colina.

O jogo

O Águia de Marabá saiu na frente com um gol de Germano, aos 3 minutos do segundo tempo. No entanto, o Manaus reagiu e empatou com Miliano aos 19 minutos. Sete minutos depois, Erik Henrique virou o placar para o Gavião. Aos 44 minutos, Renanzinho marcou um golaço e ampliou para 3 a 1. Nos acréscimos, Érico Júnior diminuiu para o time paraense, fechando o jogo em 3 a 2.

Autor de um dos gols da classificação, Renanzinho celebrou sua 50ª partida pelo Manaus.

Camisa 11 do Gavião Real recebeu camisa comemorativa. Foto: João Normando

“É uma noite muito especial para mim, estar completando 50 jogos com essa camisa. Todo mundo sabe a gratidão que eu tenho pelo Manaus. É só agradecer a Deus pelo gol e, principalmente, pela classificação”, afirmou o jogador, que destacou a importância de manter a concentração.

“Primeiro, vamos pensar jogo a jogo. Temos um confronto importante contra o São Raimundo, que define nossa classificação no Barezão 2025. Depois, voltamos a atenção para o Paysandu, um adversário muito qualificado”, concluiu.

Técnico exalta maturidade

O técnico Júlio César Nunes elogiou a postura da equipe na virada. “Esses jogos têm uma atmosfera diferente. Quando você sai atrás no placar, precisa manter o equilíbrio. Nosso elenco mostrou maturidade, soube reorganizar o jogo. Quando alteramos a estratégia, colocando dois meias, o time cresceu e conseguimos a virada”, analisou o treinador.

Leia mais:

Amazonas goleia Tocantinópolis por 5 a 1 e avança na Copa Verde

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱