Programação cultural do fim de semana inclui espetáculo internacional

O mês de fevereiro proporciona, a partir deste segundo fim de semana, uma agenda cultural diversificada, proporcionando uma variedade de eventos para todos os gostos. Entre os destaques estão o Festival Universitário de Dança, um concerto lírico-sinfônico e um espetáculo internacional, que acontecem entre os dias 7 e 9 de fevereiro.

Festival Universitário de Dança: Noite dos Campeões

Nesta sexta-feira (7), o Teatro Amazonas recebe a “Noite dos Campeões” do Festival Universitário de Dança (Feudan). O evento reunirá as 21 coreografias mais bem avaliadas do festival, celebrando o talento e a criatividade dos participantes. A apresentação começa às 20h, com entrada gratuita.

Espetáculo internacional “[B]errantes”

O Teatro da Instalação recebe, nos dias 7 e 8 de fevereiro, às 19h30, a coprodução internacional “[B]errantes”. Realizado pela Associação Gira Mundo (Amapá) e La Corte de los Milagros (México), o espetáculo aborda temas como identidade, colonização e multiculturalismo. A entrada é gratuita e a classificação etária é de 12 anos.

Sessões de “Sebastião”

A Companhia amazonense Ateliê 23 apresenta o espetáculo “Sebastião” no Teatro Gebes Medeiros, na Avenida Eduardo Ribeiro, nos dias 7 e 8 de fevereiro, às 20h. Inspirada no livro “Um Bar Chamado Patrícia”, a peça aborda temas como homofobia e violência contra a comunidade LGBTQIAPN+. Os ingressos custam R$60 (inteira) e R$30 (meia), disponíveis no Instagram (@atelie23) e no site shopingressos.com.br.

Concerto Lírico-Sinfônico no Teatro Amazonas

No sábado (8), às 20h, o Teatro Amazonas será palco do “Concerto Lírico-Sinfônico”, apresentado pela Companhia de Ópera de Roraima. O evento conta com a regência de Lilyane Lopes e participações do tenor cubano Juan Alexis, do barítono Josenor Rocha e da soprano Bianka Tarolla. A entrada é gratuita e a classificação é livre.

Cinema ao ar livre no Largo de São Sebastião

Na sexta-feira (7), às 18h30, a Praça do Largo de São Sebastião recebe o “Projeto Cultural Cinema de Arte de Rua”. A programação inclui a exibição de um clássico do cinema mudo e do curta-metragem “Vendo Boto”, dirigido por Nonato Nunes, que retrata a cultura amazônica. O evento é gratuito. A programação diversificada reafirma o compromisso da Secretaria de Cultura do Amazonas em oferecer eventos acessíveis e de qualidade para a população.

