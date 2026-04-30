Arena Planeta Boi 2026

Cantores de Garantido e Caprichoso farão show conjunto após apresentações oficiais dos bumbás

Os cantores Sebastião Júnior e Prince Arena Planeta Boi 2026 serão responsáveis pelo encerramento de uma das maiores prévias do Festival de Parintins em Manaus. A dupla sobe ao palco da Arena da Amazônia às 2h50 do dia 30 de maio, logo após as apresentações oficiais de Caprichoso e Garantido.

Além disso, os artistas farão uma apresentação especial em formato de “dobradinha”, intercalando toadas dos dois bois em um momento pensado para unir as torcidas azul e vermelha.

Show promete integrar as duas nações no encerramento do evento

Segundo Sebastião Júnior, a proposta é transformar o encerramento em uma celebração conjunta entre torcedores de ambos os bumbás.

Durante o show, ele interpretará repertório do Garantido, enquanto Prince comandará as toadas do Caprichoso.

Assim, a apresentação busca manter a energia do público até o fim da programação com interação, brincadeiras e sequência ininterrupta de músicas.

Prince aposta em show dinâmico e clima de festival

Prince destacou que a apresentação foi pensada para manter alta intensidade no palco.

De acordo com o artista, o público pode esperar muita movimentação, troca constante de repertório e toadas que prometem colocar a arena inteira para cantar e dançar.

Além disso, o cantor afirmou que o Arena Planeta Boi oferece uma experiência próxima à do Festival de Parintins para quem não viajará à ilha.

Arena Planeta Boi 2026 reúne itens oficiais dos bumbás

Consolidado no calendário cultural de Manaus, o Arena Planeta Boi reúne os itens oficiais de Boi Caprichoso e Boi Garantido, além de shows musicais e intervenções cênicas.

Portanto, o evento funciona como uma grande prévia do Festival Folclórico de Parintins.

Programação completa do Arena Planeta Boi 2026

Confira os horários oficiais do evento:

21h00 – Abertura com Amazonas Jazz Band, Márcia Siqueira, Julieta Câmara, Mara Lima e Paula Gomes

21h50 – Abertura cênica: Art Factory

22h00 – Boi Caprichoso

00h00 – Bumbá Beat

00h40 – Abertura cênica: Gandhicats

00h50 – Boi Garantido

02h50 – Sebastião Júnior e Prince

04h00 – Encerramento

Ingressos para Arena Planeta Boi 2026 já estão à venda

Os ingressos para o Arena Planeta Boi 2026 estão disponíveis pela Bilheteria Digital e em pontos físicos de venda em Manaus e Parintins.

Assim, o público já pode garantir presença em um dos eventos mais aguardados da temporada bovina no Amazonas.

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