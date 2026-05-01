homenagem

Celebração reúne missa solene, caminhada de fé e quermesse nesta sexta-feira no Santuário São José Operário

O Santuário Arquidiocesano São José Operário encerra nesta sexta-feira (1º), em Manaus, a programação em homenagem a São José Operário, padroeiro dos trabalhadores. A agenda reúne missa solene, Procissão Luminosa e quermesse para os fiéis.

A celebração começa às 17h. Dom Hudson Ribeiro, bispo auxiliar da Arquidiocese de Manaus, conduz a missa em honra a São José. Em seguida, às 18h15, devotos e peregrinos iniciam a Procissão Luminosa pelas ruas dos bairros Praça 14 de Janeiro e Centro, na zona Sul da capital.

Além disso, a Rádio Rio Mar FM (103,5) transmite toda a programação ao vivo.

Fiéis levam velas e participam da caminhada de fé

A organização orienta os fiéis a levarem velas para a procissão. Além disso, quem quiser pode levar velas extras para compartilhar com outros participantes durante o percurso.

A procissão percorre a avenida Ramos Ferreira, a avenida Major Gabriel, a avenida Sete de Setembro e a avenida Duque de Caxias. Depois, os fiéis retornam ao Santuário.

Ao fim da caminhada, o Santuário realiza a bênção das carteiras de trabalho. Por isso, o momento se tornou um dos mais aguardados da celebração.

Quermesse e sorteio marcam encerramento do festejo

Após a programação religiosa, os fiéis participam da quermesse na área externa do Santuário. No local, o público encontra comidas típicas e atrações musicais.

Além da confraternização, a organização realiza o sorteio da tradicional Rifa do Trabalhador. Assim, o festejo chega ao fim com momentos de fé, união e celebração entre os devotos.

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