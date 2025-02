Polícia apreende mil munições e armas que seriam usadas em ataque criminoso no AM

Cerca de mil munições e duas armas de fogo foram apreendidas pela Polícia Civil em Barcelos (a 399 quilômetros de Manaus). A ação resultou na prisão de dois indivíduos, de 21 e 55 anos, e na apreensão de um adolescente, de 17. Os materiais seriam usados em um ataque criminoso em São Gabriel da Cachoeira (a 852 quilômetros de Manaus).

A operação ocorreu na terça-feira (4), no porto do município. Durante coletiva de imprensa nesta sexta-feira (6), na sede da Delegacia Geral, o delegado Paulo Mavignier, diretor do Departamento de Polícia do Interior (DPI), destacou a integração entre as forças de segurança e enfatizou que a ação policial evitou que um crime ocorresse em São Gabriel da Cachoeira.

“O trabalho de inteligência da 75ª DIP, executado com apoio da Polícia Militar e da GCM, evitou que um ataque criminoso fosse praticado. Vale ressaltar que um dos indivíduos envolvidos é responsável por alguns homicídios em Iranduba. Com isso, nós trazemos uma resposta para a sociedade, reforçando a integração entre as Forças de Segurança do Amazonas, que caminham com o propósito de proteger a população amazonense”, disse o delegado.

Conforme o delegado John Castilho, da 75ª DIP, a equipe de investigação identificou que os indivíduos e o adolescente estavam a caminho de São Gabriel da Cachoeira com os materiais, a fim de executar integrantes de um grupo criminoso rival ao deles.

“Nós conseguimos interceptar esse carregamento de munições e armas de fogo no momento em que eles pararam em Barcelos. Então a equipe policial da 75ª DIP solicitou apoio da Polícia Militar e da GCM para abordá-los”, disse o delegado.

Segundo o delegado, as mil munições e as duas armas foram encontradas dentro de malas, no interior da lancha em que os indivíduos e o adolescente estavam.

“Em depoimento, o adolescente e o indivíduo de 21 anos confessaram serem integrantes de uma determinada organização criminosa e confessaram que estavam indo a São Gabriel da Cachoeira, para executar integrantes do grupo criminoso rival. Os alvos da execução já foram identificados, mas isso ainda está sob investigação”, falou o delegado.

O subcomandante-geral da PMAM, coronel PM Thiago Balbi, destacou o trabalho integrado e contínuo no combate ao narcotráfico e às facções criminosas.

“Temos atuado com levantamento de informações e interceptação das embarcações que estão transportando armamento e munições da capital para o interior e vice-versa. Com base nisso, vamos mudar a dinâmica das abordagens da Base Arpão nas embarcações”, declarou o coronel Thiago Balbi.

Procedimentos

Os dois indivíduos responderão por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, associação criminosa e corrupção de menores e estão à disposição da Justiça.

O adolescente responderá por ato infracional análogo aos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e associação criminosa e está à disposição do Juizado da Infância e Juventude Infracional.

